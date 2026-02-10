Sumnja se da oštećeni, zbog svog teškog psihičkog stanja nije znao točnu lokaciju gdje se nalazi, a unatoč njegovim višekratnim traženjima, upućenih osumnjičenom, da ga vrati na adresu njegova stanovanja, osumnjičeni je to odbio učiniti, dok mu za rad i služenje nikada nije isplatio bilo kakvu novčanu ili drugu naknadu.

