Oglas

ubojstvo u drnišu

Završilo ročište na šibenskom sudu, državna odvjetnica: "Aleksić se aktivno branio"

author
N1 Info
|
19. svi. 2026. 17:56
Kristijan Aleksić
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Maja Dogan, v.d. županijska državna odvjetnica, dala je izjavu za medije nakon završenog ročišta na šibenskom sudu.

Oglas

Specijalna policija u poslijepodnevnim satima utorka dovela je Kristijana Aleksića, 50-godišnjaka osumnjičenog za umorstvo 19-godišnjeg Drnišanina te nedozvoljenog posjedovanja oružja, na šibenski sud.

Nakon završenog ročišta, Dogan je rekla:

"Okrivljenik se aktivno se branio. Iznosio je obranu, odgovarao na postavljena pitanja. Doneseno je rješenje o provođenju istrage zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja izrade i nabavljanje oružja eksplozivnih tvari.

Nakon što je rješenje o provođenju istrage doneseno, sucu istrage smo podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zakona zbog opasnosti od bijega, opasnosti od počinjena kaznenog djela i teških okolnosti ovog kaznenog djela. Čekamo zakazivanje ročišta", zaključila je.

Teme
drniš maja dogan ubojstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ