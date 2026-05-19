Završilo ročište na šibenskom sudu, državna odvjetnica: "Aleksić se aktivno branio"

Maja Dogan, v.d. županijska državna odvjetnica, dala je izjavu za medije nakon završenog ročišta na šibenskom sudu.
Oglas
Specijalna policija u poslijepodnevnim satima utorka dovela je Kristijana Aleksića, 50-godišnjaka osumnjičenog za umorstvo 19-godišnjeg Drnišanina te nedozvoljenog posjedovanja oružja, na šibenski sud.
Nakon završenog ročišta, Dogan je rekla:
"Okrivljenik se aktivno se branio. Iznosio je obranu, odgovarao na postavljena pitanja. Doneseno je rješenje o provođenju istrage zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja izrade i nabavljanje oružja eksplozivnih tvari.
Nakon što je rješenje o provođenju istrage doneseno, sucu istrage smo podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zakona zbog opasnosti od bijega, opasnosti od počinjena kaznenog djela i teških okolnosti ovog kaznenog djela. Čekamo zakazivanje ročišta", zaključila je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas