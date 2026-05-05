ZBOG ILEGALNOG GROBLJA

Zbog napada na novinare priveden i načelnikov sin: "Svi smo potreseni, ovo se ne vidi često"

N1 Info
05. svi. 2026. 19:11
Policija je nakon napada na novinarsku ekipu Dnevnika Nove TV privela više osoba, a među njima i načelnika Općine Marina Antu Mamuta te njegovog sina.

"Načelnik Ante Mamut prijavljen je za više kaznenih djela, kazneno djelo prijetnje je najteže što mu se stavlja na teret. Uhićen je i njegov sin koji je također napao našu ekipu. Ono što treba istaknuti jest da je procedura poprilično jasna", istaknuo je novinar Dnevnika Nove TV i urednik rubrike poziv Domagoj Mikić.

Kako je pojasnio, uhićeni će biti predani pritvorskom nadzorniku, a potom će biti dovedeni na Općinsko državno odvjetništvo kako bi dali svoj konačan iskaz. Tada će državni odvjetnik i za koga tražiti određivanje istražnog zatvora.

Podsjetimo, više osoba, uključujući načelnika, napalo je novinarku Teu Johman Nitraj i snimatelje Kristijana Jantona i Tomislava Sladića u ponedjeljak dok su snimali na području ilegalnog groblja, koje je nakon njihove priče zatvorio Državni inspektorat.

Glasnogovornica Policijske uprave splitsko-dalmatinske Antonela Lolić istaknula je da se kriminalističko istraživanje provodi nad šest osoba, što je potvrdio i ministar unutarnjih poslova.

Predsjednica Općinskog vijeća Marina Mirjam Radić za NovuTV rekla je da je ovo poraz demokracije i zdrave logike. "To u životu nisam doživjela. Svi smo potreseni ovim događajem jer se ovo ne vidi često. Mislim da je ovo presedan u Republici Hrvatskoj", poručila je.

