Policija je nakon napada na novinarsku ekipu Dnevnika Nove TV privela više osoba, a među njima i načelnika Općine Marina Antu Mamuta te njegovog sina.
Oglas
"Načelnik Ante Mamut prijavljen je za više kaznenih djela, kazneno djelo prijetnje je najteže što mu se stavlja na teret. Uhićen je i njegov sin koji je također napao našu ekipu. Ono što treba istaknuti jest da je procedura poprilično jasna", istaknuo je novinar Dnevnika Nove TV i urednik rubrike poziv Domagoj Mikić.
Kako je pojasnio, uhićeni će biti predani pritvorskom nadzorniku, a potom će biti dovedeni na Općinsko državno odvjetništvo kako bi dali svoj konačan iskaz. Tada će državni odvjetnik i za koga tražiti određivanje istražnog zatvora.
Podsjetimo, više osoba, uključujući načelnika, napalo je novinarku Teu Johman Nitraj i snimatelje Kristijana Jantona i Tomislava Sladića u ponedjeljak dok su snimali na području ilegalnog groblja, koje je nakon njihove priče zatvorio Državni inspektorat.
Glasnogovornica Policijske uprave splitsko-dalmatinske Antonela Lolić istaknula je da se kriminalističko istraživanje provodi nad šest osoba, što je potvrdio i ministar unutarnjih poslova.
Predsjednica Općinskog vijeća Marina Mirjam Radić za NovuTV rekla je da je ovo poraz demokracije i zdrave logike. "To u životu nisam doživjela. Svi smo potreseni ovim događajem jer se ovo ne vidi često. Mislim da je ovo presedan u Republici Hrvatskoj", poručila je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas