IZMEĐU PUČIŠĆA I POSTIRA
FOTO, VIDEO / Požar na Braču: Gase ga svi otočki vatrogasci, kanader i Air Tractor
Na otoku Braču u četvrtak poslijepodne izbio je požar otvorenog prostora, a u njegovom gašenju sudjeluju sve raspoložive vatrogasne snage s otoka uz pomoć zračnih snaga.
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Požar je izbio nešto prije 16 sati na području između Pučišća i Postira, iznad uvale Konopljikova. Vatra je zahvatila otvoreni prostor, zbog čega su odmah angažirane brojne vatrogasne snage kako bi se spriječilo njezino daljnje širenje.
U intervenciji sudjeluju sva dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne postrojbe s otoka Brača. Vatrogascima iz zraka pomoć pružaju jedan kanader i jedan Air Tractor, koji neprekidno izbacuju vodu na požarište kako bi usporili napredovanje vatre, piše Dalmacija danas.
Vatrogasci ulažu velike napore kako bi požar što prije stavili pod nadzor, dok uzrok njegova izbijanja zasad nije poznat. Prema trenutačno dostupnim informacijama, nema prijava o ugroženim kućama ni drugim objektima.
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