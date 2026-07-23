Oglas

IZMEĐU PUČIŠĆA I POSTIRA

FOTO, VIDEO / Požar na Braču: Gase ga svi otočki vatrogasci, kanader i Air Tractor

author
N1info
|
23. srp. 2026. 18:36
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
požar na braču
Vatrogasci 193/Facebook

Na otoku Braču u četvrtak poslijepodne izbio je požar otvorenog prostora, a u njegovom gašenju sudjeluju sve raspoložive vatrogasne snage s otoka uz pomoć zračnih snaga.

Oglas

Požar je izbio nešto prije 16 sati na području između Pučišća i Postira, iznad uvale Konopljikova. Vatra je zahvatila otvoreni prostor, zbog čega su odmah angažirane brojne vatrogasne snage kako bi se spriječilo njezino daljnje širenje.

U intervenciji sudjeluju sva dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne postrojbe s otoka Brača. Vatrogascima iz zraka pomoć pružaju jedan kanader i jedan Air Tractor, koji neprekidno izbacuju vodu na požarište kako bi usporili napredovanje vatre, piše Dalmacija danas.

Vatrogasci ulažu velike napore kako bi požar što prije stavili pod nadzor, dok uzrok njegova izbijanja zasad nije poznat. Prema trenutačno dostupnim informacijama, nema prijava o ugroženim kućama ni drugim objektima.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
air tractor brač gašenje požara kanader požar brač

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ