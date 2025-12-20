Zbog prometne nesreće na A3, kolona devet kilometara

Zbog prometne nesreće na autocesti A3, između čvorova Otok Svibovski i Ivanić Grad u smjeru Lipovca (istoka), kolona je duga oko devet kilometara, a na A2 Zagreb-Macelj pojačan je priljev vozila kod NP Trakošćan u smjeru Zagreba te je kolona duga oko jedan kilometar, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).
U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle.
Tijekom dana očekuje se pojačan promet na važnijim cestama, obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima, posebice s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom.
Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima uz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
