POJAČAN PROMET

Zbog prometne nesreće na A3, kolona devet kilometara

Hina
20. pro. 2025. 08:08
hak kolona
Zbog prometne nesreće na autocesti A3, između čvorova Otok Svibovski i Ivanić Grad u smjeru Lipovca (istoka), kolona je duga oko devet kilometara, a na A2 Zagreb-Macelj pojačan je priljev vozila kod NP Trakošćan u smjeru Zagreba te je kolona duga oko jedan kilometar, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle.

Tijekom dana očekuje se pojačan promet na važnijim cestama, obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima, posebice s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom.

Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima uz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Teme
HAK kolona prometna nesreća

