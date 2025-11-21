Oglas

PROČELNIK ZA PROMET NAJAVIO

Zbog Vjesnika se uvodi nova regulacija prometa: Evo što nas čeka

author
N1 Info
|
21. stu. 2025. 16:41
Vjesnik
Igor Soban/PIXSELL

Pročelnik Andro Pavuna sazvao je konferenciju za medije zbog regulacija prometa u Zagrebu.

Zagrebački pročelnik za promet Andro Pavuna sazvao je konferenciju za medije o privremenoj regulaciji prometa koja će biti uvedena nakon što je zbog požara u zgradi Vjesnika zatvoren podvožnjak u Slavonskoj aveniji, piše Dnevnik.hr.

"Ta zgrada je doista blizu podvožnjaka i ne trebate biti velik stručnjak da shvatite da treba biti zatvoren", poručio je.

"Nismo čekali konačnu procjenu, i ona još uvijek ne postoji, nego smo odmah počeli tražiti nekakvo prometno rješenje. Slavonskom avenijom u 24 sata prođe 90-100 tisuća vozila u svakom smjeru. To je više nego na naplatnim postajama u Lučkom na vrhuncu sezone", napomenuo je Pavuna.

U Savskoj ulici se, najavio je, neće ništa mijenjati, a u Slavonskoj će se povećati trajanje zelenog svjetla.

"Dvije trake će biti prema zapadu, što je i sada slučaj, a osigurat ćemo i dvije prema istoku. Protočnost istok-zapad, koja je sada na 30 sekundi, bit će povećana na 80 sekundi", rekao je.

Radovi će trajati oko 7-10 dana.

"Ako padne snijeg, to će naravno biti problem, ali smo se dogovorili da ljudi izlaze na teren bez obzira na prognozu", otkrio je pročelnik.

Odgovarajući na pitanje novinara zašto se ne čeka procjena statičara o podvožnjaku, Pavuna je istaknuo da se za to nema vremena i da se čini da podvožnjak neće biti otvoren.

"Ako kaže da je sve u redu, nema potrebe za radovima. Ako kažu da nije, mi ćemo već tri dana biti na terenu jer nemamo vremena za čekanje", poručio je.

