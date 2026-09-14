Promjena formule: "Imamo argument za 200 eura veću mirovinu. Zašto prihvaćamo mrvice?"

Što se pak tiče redovitog usklađivanja mirovina, BUZ već dugo inzistira da ono bude 100 % s rastom plaća. To doduše javno zagovaraju još neki od spomenutih, ali nitko od njih ne podržava niti je spreman na prosvjed ili bilo koju oštriju akciju kojom bi Vladu prisilili na promjene. Dovoljno je samo vidjeti što su od HDZ-a neki čelnici udruga i stranaka već dobili ili očekuju dobiti za svoju vjernost i poslušnost da bi se shvatilo kako s gotovo nikim od njih, nažalost, neće biti moguće ozbiljno pomoći umirovljenicima.