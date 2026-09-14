rasprava o mirovinama
Promjena formule: "Imamo argument za 200 eura veću mirovinu. Zašto prihvaćamo mrvice?"
Predsjednik Bloka Umirovljenici zajedno Milivoj Špika ponovno je otvorio pitanje izračuna i usklađivanja mirovina, poručivši da bi se prosječne mirovine, prema prijedlogu BUZ-a, mogle povećati za oko 200 eura kada bi se promijenila postojeća formula.
"Već se dugo lome koplja oko pitanja formule za izračun mirovina i njihova kasnijeg usklađivanja, ali nekog suglasja među umirovljeničkim strankama i udrugama nema na vidiku, a s obzirom na dosadašnje ponašanje svih dionika, niti je realno očekivati da će ga biti imajući u vidu potpuno različite interese SUH-a, MUH-a, HSU-a, SU-a i BUZ-a.
Dok s jedne strane, praktično nasuprot svima, stoji BUZ koji beskompromisno inzistira na korjenitim promjenama u mirovinskom sustavu, s druge strane ni jedna umirovljenička udruga, baš kao ni jedna umirovljenička stranka, uopće ne pokazuje interes da se za prava umirovljenika, uz uglavnom deklarativne, a time i uzaludne zahtjeve, bori i organiziranjem prosvjeda umirovljenika s ciljem okupljanja što većeg broja ljudi oko istog cilja.
Nažalost, osobni interesi većine čelnika udruga i stranaka, uz nedovoljnu informiranost samih umirovljenika, rezultirali su nikada većim siromaštvom umirovljeničke populacije. Uz otežan medijski pristup svih koji se ne slažu s politikom aktualne Vlade, postaje jasnije zašto u borbi za poboljšanje statusa umirovljenika BUZ može biti puno efikasniji suradnjom sa nekom od etabliranih političkih opcija na nacionalnoj razini. Navedenom suradnjom birači imaju sigurnost da glasovi neće „propasti“, a sudjelovanjem predstavnika BUZ-a jamstvo da će se obećano provesti.
Činjenica je da na jedan medijski nastup predstavnika BUZ-a na nacionalnoj razini dolazi salva nastupa niza HDZ-ovih „predstavnika“ umirovljenika koji podržavaju ili brane politiku Vlade prema umirovljenicima. Svima im je zajedničko da izbjegavaju bilo kakvo sučeljavanje s predstavnikom BUZ-a, ali u praktično neograničenom medijskom prostoru, ponavljanjem spremnih PR fraza, na sve načine pokušavaju osporiti ili omalovažiti svaki prijedlog BUZ-a. Svima je poznato da se stotinu puta ponovljena laž kod mnogih pretvara u istinu.
Da su SUH-u, MUH-u, HSU-u i SU-u interesi umirovljenika doista na prvom mjestu, onda bi se sasvim sigurno pridružili ili barem podržali barem neki od brojnih prijedloga BUZ-a, pa i onaj da se, nakon što se za izračun mirovine uzme cijeli radni staž, iz obračuna izuzme 10 najnepovoljnijih godina, ako se već ne želi prihvatiti prijedlog da se za izračun vratimo na 10 najpovoljnijih godina, kako je bilo do 1999. godine. Razlog zbog kojeg BUZ traži da se iz izračuna izuzme 10 najlošijih godina jesu upravo 90-e, kada su zbog ratnog stanja mnogi bili na minimalcu ili im doprinosi uopće nisu bili uplaćivani.
Što se pak tiče redovitog usklađivanja mirovina, BUZ već dugo inzistira da ono bude 100 % s rastom plaća. To doduše javno zagovaraju još neki od spomenutih, ali nitko od njih ne podržava niti je spreman na prosvjed ili bilo koju oštriju akciju kojom bi Vladu prisilili na promjene. Dovoljno je samo vidjeti što su od HDZ-a neki čelnici udruga i stranaka već dobili ili očekuju dobiti za svoju vjernost i poslušnost da bi se shvatilo kako s gotovo nikim od njih, nažalost, neće biti moguće ozbiljno pomoći umirovljenicima.
Članice EU-a različito usklađuju mirovine, (što je na svojim stranicama objavio portal www.mojevrijeme.hr ) a nama je najbliži njemački model usklađivanja koji se svodi na usklađivanje jednom godišnje sa 100 % s rastom plaća. Razlika u odnosu na prijedlog BUZ-a je u tome bi BUZ radije zadržao praksu da se mirovine i dalje usklađuju polugodišnje 100% sa rastom plaća. Da je tako bilo od 1. siječnja 1999. sa novim Zakonom o mirovinskom osiguranju, današnje prosječne mirovine bile bi veće za približno 200 eura, odnosno cca 31%, koliko su plaće u istom razdoblju rasle više od mirovina.
Ako imamo argument za tražiti 200 eura veću mirovinu odmah, a imamo, pitam se zašto umirovljenici gotovo bespogovorno prihvaćaju mrvice od par desetaka eura?", napisali su.
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