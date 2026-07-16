'Politički progon'
Žestoke Kerumove optužbe: Cijelo ljeto sam pod inspekcijama, očekujem USKOK...
Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum tvrdi da je posljednjih mjeseci izložen pritisku državnih tijela i medija te najavljuje daljnja postupanja institucija.
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Željko Kerum je ponovno optužio državne institucije i medije za politički progon. U objavi na Facebooku naveo je da je veći dio ovog ljeta proveo pod nadzorom različitih inspekcija, a očekuje, kako tvrdi, i moguće postupanjeDORH-a i USKOK-a.
Njegova reakcija uslijedila je nakon teksta Telegrama u kojem je objavljeno da je država zatražila uklanjanje pristaništa za jahte koje je izgrađeno na pomorskom dobru u Rogoznici. Telegram je ranije pisao da je pristanište nastalo prije više od 12 godina te da je bilo predstavljano kao marina i lokacija namijenjena nautičarima.
Tvrdi da je novinar pokrenuo postupke
Kerum je naveo da su ga tijekom posljednjeg razdoblja nadzirali Državni inspektorat, građevinska i turistička inspekcija, Lučka kapetanija, Carina te nadležni odjel Grada Kaštela.
"Dosadašnji dio lita provea sam po raznoraznim inspekcijama, a očekujem još gore, počevši od Državnog inspektorata, građevinske i turističke inspekcije, Lučke kapetanije, Carine, urbanizma Kaštela i na kraju DORH-a, odnosno USKOK-a", napisao je.
Tvrdi da navedene institucije u svojim postupcima navode kako im je novinar Telegrama "naložio istragu", odnosno ukidanje legalizacije objekata u Kaštelima i uklanjanje pristaništa u Rogoznici.
'Na svom sam, nikome nisam nanio štetu'
Govoreći o nekretninama u Kaštelima, Kerum je istaknuo da su objekti izgrađeni na njegovu zemljištu te da su imali građevinske dozvole izdane prije Domovinskog rata.
"Ako je nešto izvan okvira i propisa, postoje zakoni. Znači, nije načinjena šteta nikome osim meni", napisao je.
Telegram je ranije objavio da je Državni inspektorat Kerumu naložio uklanjanje dijela objekata u njegovu turističkom kompleksu u Kaštelima za koje tvrde da su bespravno izgrađeni. Kerum je tada tom mediju potvrdio da je dio radova napravljen bez potrebnih dozvola.
Za pristanište u Rogoznici Kerum tvrdi da je izgrađeno o njegovu trošku, prema provedenom natječaju, te da njime nije nastala šteta ni državi ni građanima. Telegram, međutim, navodi da je riječ o nezakonito izgrađenom pristaništu na pomorskom dobru te da je država, nakon njihova istraživanja, zatražila njegovo uklanjanje.
"Ovo je politički progon"
Kerum smatra da je razlog problema, kako tvrdi, pritisak koji na institucije vrši medij "s političkim predznakom".
"Znači li to da bi svaka stranka trebala imati svoj medij da može nauditi konkurenciji?" upitao je. Poručio je i da određenim političkim i medijskim krugovima smeta sve što radi.
"Ovo je politički progon, kao što sam već rekao. Ne tražim ni od koga pomoć niti kukam, ali želim da normalan svit vidi o čemu se radi, a ostali komentatori koji uživaju u tuđoj šteti neka jedu govna", napisao je Kerum.
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