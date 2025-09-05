ZET ima važnu obavijest, evo što se mijenja od ponedjeljka

Uspostavlja se promet ulicom Ribnjak, a linije 8, 14 i 15 ponovno će voziti redovitim trasama, kao i noćna linija 33. Izmjena ima i u autobusnom prijevozu.
Početak nastavne godine obično znači i veće gužve na prometnicama i gradskom prijevozu. Tada se u Zagrebu uspostavlja jesenski vozni red, a neke se linije vraćaju svojim redovitim trasama.
Od 8. rujna ponovno se uspostavlja promet Ulicom Ribnjak, a linije 8, 14, 15 i noćna linija 33 vozit će svojim redovitim trasama. Od ponedjeljka se ponovno uvodi tramvajska linija 1 (Zapadni kolodvor-Borongaj), izvijestili su iz ZET-a.
Istovremeno će biti ukinuta autobusna linija 613 (Kaptol - Gračansko dolje) koja je bila u prometu tijekom izvođenja radova na modernizaciji tramvajske pruge.
Što se tiče autobusnih linija, vraćaju se linije 114 (Ljubljanica – Prečko), 145 (Vrapčanska Aleja – Oranice) i 275 (Sesvete – Sesvetska Sopnica).
Sve putnike se moli za međusobnu suradnju, uz preporuku da se prtljaga unutar vozila, poput školskih torbi, odnosno ruksaka, ne nosi na leđima, nego drži u ruci.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
