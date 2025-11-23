Invazivna vrsta širi se Jadranom: Može li izlov riješiti problem?

"Ono što me raduje je da se nije proširio u Velebitski kanal, deltu Zrmanje, ušću Zrmanje. Ni jedan jedini primjerak nije ulovljen. U kontaktu sam s većinom ribara u tom dijelu i nikad nije ulovljen u tom dijelu što me iskreno raduje, jer su to realno tereni koji bi njemu po sadržaju trebali odgovarati", dodao je Đani Iglić.