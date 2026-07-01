odlazak vojnika na mimohod
Ivan Anušić: "Kundid nije potpisao odluku niti će je potpisati. Milanović mu je - zabranio"
Ministar obrane Ivan Anušić u Slunju je u srijedu izjavio da načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid nije i neće potpisati odluku o odlasku hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz, jer mu je to, kako kaže ministar, predsjednik Zoran Milanović zabranio.
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Anušić je danas u Slunju rekao da načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid nije potpisao odluku, niti će je potpisati jer mu je to predsjednik Zoran Milanović - zabranio, javlja naš Andrej Dimitrijević.
"Obrazložio je time da je Milanović definiran kao vrhovni zapovjednik. Nije tu bitan Kundid, već Milanović. Kundid je u nezahvalnoj situaciji. Ali, rečeno mu je da krši zakon", rekao je Anušić u Slunju.
"Zakon je svjesno prekršen"
"Svi stručnjaci kažu da su Vlada i MORH u pravu. Sve ostalo je nadmudrivanje. Zakon je svjesno prekršen", dodao je.
Ministar obrane je naglasio da je prerano govoriti o posljedicama. "Još postoji vrijeme da se odluka promijeni. Nadam se da će naši vojnici biti tamo gdje trebaju i žele biti i da ćemo ovu nepotrebnu temu maknuti sa strane", poručio je.
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