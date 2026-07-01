Plenković uzvratio Milanoviću: Ne vidim potrebu za sastankom dok ne povučete svoju „Zapovijed“

Podsjećam Vas da je francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao i Oružane snage Republike Hrvatske da sudjeluju u tradicionalnoj vojnoj paradi 14. srpnja 2026. u Parizu, u povodu nacionalnog dana Francuske. Nakon konzultacija u Vladi procijenili smo da bi predstavnici Oružanih snaga Republike Hrvatske trebali sudjelovati na tom događaju, zajedno s predstavnicima oružanih snaga svih ostalih država članica Europske unije, tim više što je Francuska 30. svibnja 2026. sudjelovala s dva zrakoplova Rafale u letačkom programu povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske u Zagrebu.