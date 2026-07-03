UŽIVO OD 12:30 NA N1
Zoran Milanović najavio izvanredno obraćanje
Predsjednik Zoran Milanović najavio je izvanredno obraćanje povodom sukoba s premijerom Plenkovićem oko odlaska vojnika na mimohod u Pariz
Oglas
Predsjednik Zoran Milanović u 12:30 će se se obratiti javnosti, a nakon eskalacije sukoba s Vladom oko slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz.
Spor između Pantovčaka i Banskih dvora prerastao je u ozbiljnu političku krizu, a od načelnika Glavnog stožera Tihomira Kundida tražilo se da odluči čiju će odluku provesti.
Premijer Andrej Plenković i Vlada traže da vojnici idu na mimohod, dok je Milanović protiv toga.
Kundid je, objavio je u četvrtak ministar obrane Ivan Anušić, poslušao Milanovića te, prema njegovoj odluci, vojnici neće ići na mimohod.
Uskoro opširnije
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas