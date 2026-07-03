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Zoran Milanović najavio izvanredno obraćanje

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N1 Hrvatska , Vanja Deželić
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03. srp. 2026. 11:04
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N1

Predsjednik Zoran Milanović najavio je izvanredno obraćanje povodom sukoba s premijerom Plenkovićem oko odlaska vojnika na mimohod u Pariz

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Predsjednik Zoran Milanović u 12:30 će se se obratiti javnosti, a nakon eskalacije sukoba s Vladom oko slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz.

Spor između Pantovčaka i Banskih dvora prerastao je u ozbiljnu političku krizu, a od načelnika Glavnog stožera Tihomira Kundida tražilo se da odluči čiju će odluku provesti.

Premijer Andrej Plenković i Vlada traže da vojnici idu na mimohod, dok je Milanović protiv toga.

Kundid je, objavio je u četvrtak ministar obrane Ivan Anušić, poslušao Milanovića te, prema njegovoj odluci, vojnici neće ići na mimohod.

Uskoro opširnije

Teme
andrej plenković mimohod mimohod u parizu pariz tihomir kundid zoran milanović

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