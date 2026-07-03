SDP: Slavonija nije stranačko vlasništvo. HDZ je izgubio doticaj sa životom ljudi

SDP-ovci ističu i da Slavonija nije ničije stranačko vlasništvo, nego pripada ljudima koji u njoj žive, rade i pokušavaju preživjeti od svoga rada, no i ove godine gleda se isti scenarij - troškovi proizvodnje narasli su zbog Plenkovićeve inflacije, od gnojiva do mehanizacije, a Vlada nije uspjela zaštititi domaće proizvođače niti stvoriti uvjete za pravedniji položaj ratara na tržištu.