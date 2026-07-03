Međunarodna policijska akcija: Uhićeni muškarci koji su drogirali i silovali partnerice, dijelili i upute za napade

Istrage su povezane i sa slučajem Gisèle Pelicot u Francuskoj, gdje je suprug nagovorio desetke muškaraca da je siluju dok je bila bez svijesti, što je izazvalo snažan društveni odjek i raspravu o rodno uvjetovanom nasilju. Također se nadovezuju na tajnu istragu medijske kuće CNN o mrežama muškaraca koji međusobno dijele upute o drogiranju i silovanju partnerica.