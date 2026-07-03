Projekt meduza
Međunarodna policijska akcija: Uhićeni muškarci koji su drogirali i silovali partnerice, dijelili i upute za napade
Međunarodna policijska akcija u sedam zemalja razotkrila je visoko organizirane mreže muškaraca koji drogiraju i siluju svoje partnerice te putem internetskih chat grupa koordiniraju i potiču takve “zastrašujuće” napade, priopćile su vlasti u četvrtak.
Prema podacima Europola i britanske Nacionalne agencije za kriminal (NCA) , u većini slučajeva žrtve su žene koje se najprije sediraju, a potom bivaju seksualno zlostavljane. Takve online grupe, navodi se, služe kao prostor pretežno muškim počiniteljima za planiranje napada, razmjenu informacija te objavu fotografija i videozapisa zlostavljanja.
Njemačke i britanske policijske agencije, uz potporu službi iz SAD-a, Brazila, Kanade, Francuske, Mađarske, Nizozemske i Španjolske, pokrenule su zajedničku operaciju protiv, kako su je opisali, “promjenjive prijetnje”.
Istražitelji navode da žrtve često ni ne znaju da su napadnute sve dok ih ne kontaktira policija, a počinitelji su najčešće “netko koga poznaju i kome vjeruju, a u nekim slučajevima i više povezanih počinitelja”.
Istrage su povezane i sa slučajem Gisèle Pelicot u Francuskoj, gdje je suprug nagovorio desetke muškaraca da je siluju dok je bila bez svijesti, što je izazvalo snažan društveni odjek i raspravu o rodno uvjetovanom nasilju. Također se nadovezuju na tajnu istragu medijske kuće CNN o mrežama muškaraca koji međusobno dijele upute o drogiranju i silovanju partnerica.
'Seksualni napad omogućen drogom više nije izolirano ponašanje...'
Od početka prekogranične operacije nazvane Projekt Meduza u travnju, europski istražitelji identificirali su više od 150 počinitelja i žrtava te otvorili više od 270 novih tragova. Uhićeno je 57 osoba, a iz NCA upozoravaju da stvarni razmjeri ostaju nepoznati i “gotovo sigurno nedovoljno prijavljeni”.
Zamjenik direktora NCA-a Nigel Leary poručio je: “Seksualni napad omogućen drogom više nije izolirano ponašanje, već sve više organizirano, provodi se putem koordiniranih mreža i omogućuje se digitalnim platformama, što zahtijeva sofisticiraniji operativni odgovor”.
Upozorava se i da počinitelji nastoje “objektivizirati i dehumanizirati” žrtve, a u nekim slučajevima zlostavljanje traje godinama. Europol navodi da se koriste šifrirane aplikacije, forumi i zatvorene grupe za razmjenu iskustava, normalizaciju zlostavljanja, nabavu lijekova i droga te koordinaciju kaznenih djela.
Što se sve dijeli u grupama?
U tim grupama dijele se i informacije o vrstama sredstava, načinima primjene, izbjegavanju otkrivanja te se razmjenjuju materijali zlostavljanja.
Siobhan Blake iz britanskog Krunskog tužiteljstva rekla je da je riječ o “jednom od najstrašnijih” slučajeva u njezinoj karijeri: “Žrtve su izložene užasnim seksualnim deliktima u vlastitim domovima, što je krajnje kršenje povjerenja”.
Policija ističe da žrtve mogu biti bilo koje dobi ili podrijetla te poziva sve koji sumnjaju da su bili žrtve seksualnog napada uz pomoć droga da se jave.
Brojni slučajevi u Europi
U Europi su posljednjih godina zabilježeni i drugi slučajevi, uključujući osudu Dominiquea Pelicota na 20 godina zatvora zbog organiziranja drogiranja i silovanja svoje supruge Gisèle, kao i osude 50 suoptuženih.
Njemački državljanin Fernando P. osuđen je na 8 godina i 6 mjeseci zatvora zbog višegodišnjeg drogiranja i silovanja supruge te objavljivanja snimki, dok je Zhenhao Zou osuđen na doživotni zatvor s minimalno 24 godine zbog silovanja 10 žena u Velikoj Britaniji i Kini, nakon što ih je kontaktirao preko aplikacija i namamio u stanove.
U travnju su poljske vlasti uhitile muškarca povezanog s navodnim silovanjem, kojeg su mediji identificirali pod pseudonimom “Piotr”, osobu koja se dovodi u vezu s velikom privatnom Telegram grupom za razmjenu uputa o drogiranju i silovanju.
Stručnjaci za CNN upozoravaju da se metode počinitelja stalno razvijaju, što otežava istrage i kaznene postupke, dok istodobno nedostaju pouzdani podaci o stvarnoj raširenosti ovih zločina. Policijska operacija, prema Europol, prva je takve vrste, a cilj je zajedničkim djelovanjem razotkriti zlostavljanje koje “cvjeta u tajnosti na internetu i iza zatvorenih vrata”, kako je poručila Blake.
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