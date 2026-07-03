Beživotna tijela
U razmaku od dva sata u Sisku i Petrinji pronađena dva mrtva muškarca
U razmaku od svega dva sata jučer, policijski službenici u Sisku i Petrinji zabilježili su dva odvojena slučaja pronalaska mrtvih osoba.
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Prva dojava o pronalasku beživotnog tijela stigla je u četvrtak oko 19 sati, kada je u rijeci Kupi u mjestu Staro Pračno na sisačkom području uočeno tijelo nepoznate muške osobe.
Otprilike dva sata kasnije nova je dojava stigla iz središta Petrinje, s Trga Stjepana Radića, gdje je u napuštenoj stambenoj zgradi pronađeno tijelo još jednog muškarca nepoznatog identiteta.
U oba slučaja policijske ekipe obavile su očevid te su na mjestima pronalaska izuzeti svi relevantni tragovi. Prema prvim preliminarnim pregledima tijela, nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na to da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.
Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke navode kako su, nakon dovršenih očevida, tijela prevezena na obdukciju na Odjel patologije sisačke Opće bolnice. Cilj je utvrditi identitet preminulih osoba, točan uzrok smrti te vrijeme kada je smrt nastupila.
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