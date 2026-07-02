HRVATSKA VS. PORTUGAL
Bez dodatnog stresa: Ako želite uživati u utakmici, izbjegavajte ove horoskopske znakove
Hrvatska večeras igra važnu utakmicu protiv Portugala, a uz navijačku euforiju stižu i dobro poznate scene nervoze pred televizorima. Ako je vjerovati astrologiji, pojedini horoskopski znakovi utakmice doživljavaju toliko intenzivno da gledanje s njima može biti pravi izazov.
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Iako astrologija nije znanstveno utemeljena, mnogi će u opisima prepoznati prijatelje ili članove obitelji koji svaku utakmicu pretvaraju u emotivni vrtuljak.
Evo koja se četiri horoskopska znaka izdvajaju kao najzahtjevniji navijači.
Ovan – najglasniji komentator utakmice
Ovnovi svaku utakmicu doživljavaju kao da su dio stručnog stožera. Od prve minute imaju mišljenje o svakoj sudačkoj odluci, izmjeni i propuštenoj prilici. Ne miruju ni sekunde, skaču s kauča, viču na televizor i uvjereni su da bi oni utakmicu vodili bolje od izbornika.
Ako njihova momčad pobjeđuje, njihovo oduševljenje lako će zahvatiti cijelo društvo. No kada rezultat krene u krivom smjeru, frustracija brzo preuzima glavnu riječ.
Rak – od euforije do suza
Rakovi nogomet ne gledaju samo očima, nego i srcem. Svaki promašaj doživljavaju vrlo osobno, a pogodak njihove reprezentacije može ih dovesti do suza radosnica.
Njihovo raspoloženje tijekom utakmice mijenja se iz minute u minutu. U jednom trenutku uvjereni su u pobjedu, a već u sljedećem potpuno gube nadu. Zbog toga gledanje utakmice s Rakom često znači proživljavanje pravog emocionalnog rollercoastera.
Lav – zvijezda navijačkog društva
Kad Lav prati utakmicu, teško je odlučiti što privlači više pažnje – zbivanja na terenu ili njegova reakcija. Glasni komentari, teatralna slavlja i dramatične reakcije njihov su zaštitni znak.
Lavovi vole biti u središtu pozornosti pa će svaka važna utakmica postati prilika da pokažu koliko strastveno navijaju. U slučaju poraza slijedi dugotrajno razočaranje koje može potrajati i nakon posljednjeg sučevog zvižduka, piše Net.hr.
Škorpion – napet do posljednje sekunde
Škorpioni utakmice prate u potpunoj koncentraciji, često uz vlastite rituale za sreću. Imaju svoje mjesto za sjedenje, "sretnu" majicu i ne vole da ih itko ometa tijekom ključnih trenutaka.
Za razliku od glasnih Ovnova, svoju nervozu uglavnom zadržavaju u sebi, ali atmosfera oko njih može postati vrlo napeta. Ako njihova momčad izgubi, umjesto burnih reakcija često slijedi tišina koja govori više od riječi.
Naravno, riječ je o zabavnim astrološkim opisima, a ne o pravilima ponašanja. Ipak, mnogi će se složiti da svatko u društvu ima barem jednog prijatelja koji tijekom utakmice odgovara barem jednom od ovih opisa.
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