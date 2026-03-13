Što gradonačelnici uopće rade u Saboru: "Problem nije u Zurovcu i kavicama, nego u zakonu koji to legitimira"

Od 24 gradonačelnika koji su trenutno i saborski zastupnici, 14 ih je iz HDZ-a: Krešimir Ačkar (Velika Gorica), Ivan Bugarin (Trilj), Ivan Dabo (Novalja), Mato Franković (Dubrovnik), Zoran Gregrurović (Krapina), Tomislav Klarić (Bakar), Ljubomir Kolarek (Prelog), Magdalena Komes (Petrinja), Marin Mandarić (Đakovo), Damir Mandić (Karlovac), Dalibor Milan (Metković), Ivan Radić (Osijek), Tomislav Šuta (Split) i Željko Turk (Zaprešić).

Petoro ih je iz SDP-a: Jasenka Auguštin Pentek (Zlatar), Dalibor Domitrović (Ogulin), Mišel Jakšić (Koprivnica), Denis Kralj (Vrbovec) i Ivana Marković (Supetar). Uz njih je i SDP-ov dogradonačelnik Varaždina Miroslav Marković.

Preostalih petoro gradonačelnika u saboru su Dubravko Bilić (Nezavisna platforma Sjever, Ludbreg), mostovac Miro Bulj (Sinj), HSLS-ov Dario Hrebak (Bjelovar), IDS-ov Anteo Milos (Novigrad) i već spomenuti Dario Zurovec (Sveta Nedjelja).

U Saboru sjedi i šestero načelnika i načelnica općina. Četvero su iz HDZ-a: Ljubica Jembrih (Lobor), Goran Kaniški (Gornji Kneginec), Darko Sobota (Kalinovec) i Ivo Zelić (Petrijevci). Dvoje su iz SDP-a: Mirela Ahmetović (Omišalj) i Mario Milinković (Stari Mikanovci).