VREMENSKA PROGNOZA
Danas kiša u dijelu zemlje, evo kad padaju temperature
Donosimo prognozu naše meterologinje Tee Blažević.
Oglas
Unatoč promjenjivoj naoblaci, suho je počeo četvrtak diljem Hrvatske.
No, već narednih sati mjestimice u unutrašnjosti može biti kiše i pljuskova, kao i na sjevernom Jadranu i na sjeveru Dalmacije. Na jugu će se zadržati suho i pretežno sunčano.
I tijekom noći na petak još može biti kiše i pljuskova, osobito u gorju, no petak će uglavnom proteći suho, unatoč promjenjivoj naoblaci u unutrašnjosti.
Za vikend će također biti promjenjive naoblake na kopnu, barem u subotu, no i subota i nedjelja uglavnom će proteći suho i pretežno sunčano.
I novi tjedan počet će uglavnom sunčano, no prema večeri sa sjevera naoblačenje s kišom i pljuskovima. Od utorka i hladnije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas