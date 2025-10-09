Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Danas kiša u dijelu zemlje, evo kad padaju temperature

author
Tea Blažević
|
09. lis. 2025. 07:15
oblaci, oluja, pljusak, kiša
Pixabay / Ilustracija

Donosimo prognozu naše meterologinje Tee Blažević.

Unatoč promjenjivoj naoblaci, suho je počeo četvrtak diljem Hrvatske.

No, već narednih sati mjestimice u unutrašnjosti može biti kiše i pljuskova, kao i na sjevernom Jadranu i na sjeveru Dalmacije. Na jugu će se zadržati suho i pretežno sunčano.

I tijekom noći na petak još može biti kiše i pljuskova, osobito u gorju, no petak će uglavnom proteći suho, unatoč promjenjivoj naoblaci u unutrašnjosti.

Za vikend će također biti promjenjive naoblake na kopnu, barem u subotu, no i subota i nedjelja uglavnom će proteći suho i pretežno sunčano.

I novi tjedan počet će uglavnom sunčano, no prema večeri sa sjevera naoblačenje s kišom i pljuskovima. Od utorka i hladnije. 

Teme
prognoza prognoza listopad vrijeme

