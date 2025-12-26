Dolazi veliko zahlađenje, pripremite se na minuse i snijeg

U sljedećim danima očekuje se stabilnije vrijeme, uz više sunca i u kopnenim predjelima. Izgledno je nekoliko uzastopnih sunčanih dana, a vedrije noći donijet će i osjetno hladnija jutra. Minimalne temperature bit će u padu, a prema kraju godine sve češći će biti jutarnji minusi. Dnevne vrijednosti neće se bitnije mijenjati, ili će biti tek malo više, prenosi RTL.