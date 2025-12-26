Dolazi veliko zahlađenje, pripremite se na minuse i snijeg

U unutrašnjosti će prijepodne prevladavati oblačno vrijeme. Slaba oborina u obliku snijega još je moguća tek ponegdje u gorju, a potom će i ondje uglavnom biti suho. Na Jadranu će od jutra prevladavati sunčano, mjestimice i potpuno vedro.
Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, dok će uz obalu biti umjerene i jake bure s olujnim, ponegdje i orkanskim udarima. Jutarnje temperature u kopnenim krajevima kretat će se od minus tri do tri stupnja, a na obali između pet i deset.
Tijekom poslijepodneva u središnjim i sjeverozapadnim krajevima očekuje se postupno razvedravanje, uz mjestimične sunčane intervale. Vjetar će biti slab, a temperatura će se tek neznatno podići, uglavnom na jedan do dva stupnja iznad nule, najviše do četiri.
Na istoku zemlje, u Slavoniji, Baranji i Srijemu, dan će započeti s više oblaka, no kasnije su moguća kraća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, a dnevna temperatura oko tri do četiri stupnja.
U Dalmaciji će prevladavati ugodno zimsko vrijeme s obiljem sunca. Bura će slabjeti, uglavnom na umjerenu, uz tek povremene jače udare. U Dalmatinskoj zagori temperatura će biti oko osam stupnjeva, dok će se uz obalu kretati između 11 i 15, osobito na jugu, gdje će biti vrlo ugodno.
Na sjevernom Jadranu zadržat će se pretežno sunčano, no bura će i dalje povremeno imati olujne udare. Temperature će se kretati od šest do 12 stupnjeva. U gorskim krajevima, s druge strane Velebita, ostaje oblačno, ali većinom suho, uz slab do umjeren vjetar i temperaturu oko jedan stupanj.
U sljedećim danima očekuje se stabilnije vrijeme, uz više sunca i u kopnenim predjelima. Izgledno je nekoliko uzastopnih sunčanih dana, a vedrije noći donijet će i osjetno hladnija jutra. Minimalne temperature bit će u padu, a prema kraju godine sve češći će biti jutarnji minusi. Dnevne vrijednosti neće se bitnije mijenjati, ili će biti tek malo više, prenosi RTL.
Na Jadranu će se idućih dana zadržati sunčano i vedro. Jutra će biti hladnija, osobito na sjeveru gdje je moguća temperatura oko nule, dok će dnevne vrijednosti ostati iznad prosjeka za kraj prosinca. Povremeno će puhati bura ili tramontana, jača u nedjelju i ponovno sredinom tjedna.
