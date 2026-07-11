OPASNOST I DALJE NA SNAZI
Snažna oluja pogodila Sloveniju: Padala tuča, vozači se skrivali pod nadvožnjacima i u tunelima
Sloveniju su u subotu poslijepodne zahvatile snažne oluje praćene tučom, a nestabilno vrijeme nastavilo se širiti prema središnjem, sjevernom i jugozapadnom dijelu zemlje. Meteorolozi upozoravaju da je opasnost od tuče i dalje velika u većem dijelu zemlje
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Prema pisanju slovenskog N1, olujne ćelije najprije su pogodile istok zemlje, a zatim se proširile na druga područja. U pojedinim mjestima nevrijeme je već prouzročilo probleme, a stanovnici su prijavili i tuču veličine oraha, osobito na širem području Dramelja.
Zbog straha od tuče pojedini vozači na području Celja zaustavljali su vozila ispod nadvožnjaka, pa čak i u tunelima. Iz Zavoda Reševalni pas upozorili su da je takvo ponašanje iznimno opasno te naveli kako je, prema neslužbenim informacijama, u jednom tunelu došlo i do prometne nesreće zbog vozila koja su stajala na kolniku.
"Takvo ponašanje je nerazumno, opasno i zabranjeno, pogotovo jer su vozači kod Dramelja nekoliko sekundi prije nadvožnjaka imali mogućnost sići s autoceste", poručili su iz Zavoda.
Opasnost i dalje na snazi
Kasnije tijekom večeri tuča je zabilježena i na području Koruške.
Prometno-informacijski centar pozvao je vozače da tijekom nevremena prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti te podsjetio da je zaustavljanje vozila ispod nadvožnjaka i u tunelima zabranjeno.
Slovenska Agencija za okoliš (ARSO) izdala je najviše upozorenje na mogućnost tuče za područja Bovca, Gorenjske, Goriške, Notranjske, Savinjske regije, Ljubljane s okolicom te Donjeg Posavlja. Za ostatak zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, uz mogućnost obilnih pljuskova, jakog vjetra i udara munja.
Meteorolozi upozoravaju da bi se lokalni pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme ponegdje mogli nastaviti i tijekom noći.
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