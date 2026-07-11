Snažna oluja pogodila Sloveniju: Padala tuča, vozači se skrivali pod nadvožnjacima i u tunelima

Zbog straha od tuče pojedini vozači na području Celja zaustavljali su vozila ispod nadvožnjaka, pa čak i u tunelima. Iz Zavoda Reševalni pas upozorili su da je takvo ponašanje iznimno opasno te naveli kako je, prema neslužbenim informacijama, u jednom tunelu došlo i do prometne nesreće zbog vozila koja su stajala na kolniku.