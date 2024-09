FOTO, VIDEO / Stigla jaka promjena: Olujne fronte, pijavice u Dalmaciji, potop u Istri

Podijeli :

DHMZ

U Hrvatsku je stigla najavljena promjena vremena. Na zapadu pretežno oblačno, povremeno kiša, mjestimice obilnija, a ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji. U Slavoniji i Dalmaciji djelomice sunčano, od sredine dana porast naoblake s kišom i grmljavinom, najkasnije na istoku, izvijestio je DHMZ.

Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, popodne sjeveroistočni, na udare ponegdje jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo, prolazno jugozapadnjak, navečer na sjeveru bura.

Najviša dnevna temperatura od 15 do 20, na Jadranu i u Slavoniji između 22 i 28 °C, prognoza je DHMZ-a.

Stiže hladna fronta! Pogledajte koje će krajeve prvo zahvatiti i kako će se kretati

Kako je u prognozi najavio naš Bojan Lipovšćak, danas će se naoblačenje uz osjetan pad temperature i grmljavinske pljuskove postupno premještati prema istoku. Po visini će zahladiti tako da će se granica padanja snijega spustiti na 1500 do 1600 metara nadmorske visine te će na Alpama i Dinaridima mjestimice zalepršati i pokoja pahulja snijega.

Petak će biti oblačan, vjetrovit i kišovit, jutarnje temperature u unutrašnjosti od 8 do 10, na Jadranu oko 17, a najviše dnevne u unutrašnjosti oko 14C, a na Jadranu od 18 do 22. Na Jadranu će puhati jaka mjestimice olujna bura Navečer u najzapadnijim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu postupno razbijanje naoblake.

U subotu i nedjelju nestabilno s duljim sunčanim razdobljima koja će prekidati kratkotrajni pljuskovi. Najviše dnevne temperature zraka u porastu te će biti oko 20C.

Da se formirao oborinski vlak koji će donijeti ekstremne količine oborina bilo je jasno već jutros, o čemu smo i izvijestili. Prema izvještajima s terena, najteže su pogođeni Kopar i Umag, gdje su brojne prometnice pod vodom, izvijestio je IstraMet.

Umag je pod vodom…video by Lori Banjac pic.twitter.com/eykzA1gkBC — IstraMet (@IstraMet) September 12, 2024

U zadarskom akvatoriju snimljena pijavica

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke pijavice iz zadarskog akvatorija.

Ova pijavica snimljena je u blizini Molat.

Izdana upozorenja

Za danas je izdan narančasti alarm za područja Istre, Kvarnera, Like, Dalmacije, Dalmatinske zagore i juga Hrvatske. Obilna kiša posebno prijeti u gospićkoj, kninskoj i splitskoj regiji pa postoji opasnost od bujičnih poplava, a snažna grmljavinska nevremena u splitskoj i dubrovačkoj.

Od četvrtka, 12. rujna 2024. u Hrvatskoj promjena vremena s obilnom kišom i osjetnim padom temperature zraka. Duboka i prostrana dolina s hladnim zrakom spušta se od Islanda prema Jadranu donoseći vlagom vrlo bogat zrak s Atlantika. U zavjetrini Alpa fomirat će se Genovska ciklona, BORIS (ime mu je nadjenuo EUMETNET) koja će se u petak premještati Jadranom (Slika 1.).

Danas svježije uz mjestimice obilnu kišu i izražene pljuskove praćene grmljavinom, osobito na Jadranu.

Pratite radarske produkte i upozorenja na https://t.co/7tElXxnRUV#prognoza #DHMZ pic.twitter.com/FeDLQuXeNQ — DHMZ (@DHMZ_HR) September 12, 2024

U petak, 13 . rujna 2024., zatvara se visinska dolina, na stražnjoj strani ciklone pritjecat će izrazito hladniji zrak (Animacija 1.). Kruženje vlažnog i hladnog zraka iznad naših prostora nastavit će i idućih dana koji će biti umjereno i osobito na kopnu pretežno oblačni s povremenom kišom. Prognozirani pad temperature zraka na oko 1,5 km visine za 10-ak °C, koja je u jakoj vezi s prizmenom temperaturom (prikazan na Slici 2.) za posljedicu će imati osjetno zahladnjenje u cijeloj zemlji.

Najviše će oborine s ovom ciklonom pasti na Alpama, a u Hrvatskoj će ona biti najobilnija na Jadranu i u predjelima uz njega, mjestimice vrlo vjerojatno i preko 100 mm u dva dana (Slika 3.). Na obali i u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom često u kraćem vremenu, a moguća je i tuča.

Nepovoljni hidrološki izgledi u Hrvatskoj sljedećih dana

Kao što često napominjemo, vode naših najvećih rijeka Drave, Mure, Dunava i Save nam dotječu iz uzvodnih zemalja (Slovenije, Austrije, Mađarske, Slovačke, Njemačke) te protoci koji dotječu ovise o meteorološkim uvjetima tj. ostvarenoj oborini u tim zemljama (Slika 3.). Bitno je napomenuti kako su te rijeke regulirane brojnim hidroelektranama uzvodno od Hrvatske te svojim režimima rada mogu utjecati na režim dotoka.

Europski centar za srednjoročne meteorološke prognoza (ECMWF) za slivove navedenih rijeka na području uzvodnih zemalja daje visoke izglede za oborine više od 150 mm (Slika 4.) što će posljedično uzrokovati velike vode Mure, Drave i Dunava kod nas sljedećih dana. Ovaj meteorološki model, zajedno s brojnim drugim ulaznim parametrima, ulazi u LISFLOOD hidrološki model Europskog sustava upozorenja na poplave (EFAS) koji ukazuje na značajnu pojavu velikih voda na Dunavu, Muri i Dravi (crveni i žuti kvadratići na Slici 4.) sljedećih dana.

DHMZ u operativnoj hidrološkoj prognozi koristi i vlastite modele koji također ukazuju na velike vode Mure, Drave i Dunava sljedećih dana. Povećan dotok Mure iz Austrije i Slovenije će vrlo brzo doći k nama od četvrtka navečer do vikenda s očekivanim maksimumom u ponedjeljak 16. rujna 2024. no to uvelike ovisi o ostvarenoj oborini u tim zemljama. Rijeka Drava na ulazu u Hrvatsku bi mogla početi rasti od petka kada će rasti i nizvodno prvo u gornjem dijelu od ušća s Murom, a onda sljedećih dana i dalje nizvodno. Dunav kao naša najveća rijeka započinje svoj polagani ozbiljni porast u Batini na ulazu u Hrvatsku već danas, a koji bi mogao potrajati do početka idućeg tjedna, dok će u Iloku prema trenutno dostupnim hidroprognozama početi opadati krajem idućeg tjedna.

FOTO, VIDEO / U zadarskom akvatoriju snimljena pijavica Na snazi upozorenja u Njemačkoj i Sloveniji! Prijete poplave i snijeg. Kada oluja stiže u Hrvatsku?

Trenutni hidroprognostički materijali ne pokazuju velike vode na Savi, no to nije isključeno ukoliko se ostvari obilna oborina u utjecajnom slivnom području u Sloveniji.

Dunav, Mura i Drava bi mogli dosegnuti mjere obrane od poplava višeg stupnja, što prvenstveno ovisi o oborini u uzvodnim zemljama.

Moguće poplave

Sukladno meteorološkoj situaciji i prognozi promjena vremena i obilna intenzivna oborina tijekom sljedeće noći mogla bi uzrokovati bujične i urbane poplave, prvo na krajnjem zapadu (u Istri), a onda sa sutrašnjim razvojem vremena i drugdje uz granicu sa Slovenijom, u Gorskom Kotaru i Lici. Obilna oborina prognozirana za petak će također donijeti mogućnost bujica uz cijelu jadransku obalu i zaleđe.

Jako jugo pa bura

U četvrtak će na Jadranu puhati umjereno, jako i olujno jugo i jugozapadnjak. Već u noći na petak na sjevernom Jadranu, s odmicanjem središta ciklone prema jugoistoku, okrenut će na jaku buru, a u unutrašnjosti ponegdje na udare jak sjeverozapadni vjetar.

Upozorenja

Zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika u Hrvatskoj idućih dana objavljena su upozorenja za potencijalno opasno (žuto) i opasno (narančasto) vrijeme i to za obilnu kišu, grmljavinsko nevrijeme i olujan vjetar, počevšvi s prvim satima četvrtka. Izmjene i dopune upozorenja u skladu s meteorološkom situacijom i novim prognostičkim materijalima pratite na meteo.hr.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Marko Rakar: Suluda ideja o povratku PDV-a je socijalistička mjera, to je prepakirani APN Jedan mali kućanski aparat obvezno isključujte iz utičnice: Jede struju kao lud čak i kada ga uopće ne koristite