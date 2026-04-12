Još danas pretežno sunčano, a onda nas čeka promjena vremena
Donosimo vam vremensku prognozu našeg meteorologa dr. Bojana Lipovšćaka.
Duboka ciklona sa Atlantika postupno prodire nad europsko kopno, s njom povezana frontalna zona proteže se od Skandinavije preko srednje Europe sjeverno od Alpa do zapada Sredozemnog mora. Na fronti je došlo do stvaranja nove ciklone nad zapadnim dijelom Sredozemlja.
Naši krajevi još će danas do kraja dana biti pod utjecajem visokog tlaka anticiklone
sa središtem nad istočnom Europom. Zbog primicanja fronte sa zapada tlak zraka je počeo padati a poslijepodne se očekuje povećanje naoblake sa jugozapada i jačanje juga na Jadranu. Ciklona nad Sredozemljem premještati će se nad kopno sjeverne Afrike te će njezini vjetrovi podići znatne količine saharskog pijeska.
Promjena vremena koju u našim krajevima predviđamo u ponedjeljak i utorak u Dalmaciji će obilježiti i žuta kiša te žućkasti i rumeni sjaj atmosfere. Danas će vrijeme biti pretežno sunčano. Navečer i u noći na ponedjeljak naoblačenje s jugozapada, a pred jutro na sjevernom i srednjem Jadranu slaba kiša. Zapuhat će slab do umjeren istočnjak i jugoistočnjak a na Jadranu jugo u postupnom jačanju.
Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti i na Jadranu od 18 do 23 °C, u planinskim krajevima oko 14. Temperatura mora je od 14 do 17C. Sutra u ponedjeljak promjenjivo do pretežno oblačno. Na Jadranu i u gorskoj hrvatskoj mjestimice kiša.
Na Jadranu će puhati jako do olujno jugo te je DHMZ izdao žuto upozorenje za olujni vjetar. Mjestimice je zbog Juga, pada tlaka zraka zbog primicanje ciklone moguće i dnevne oscilacije površine mora zbog plime i oseke moguće i plavljenje obale. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti oko 4, na Jadranu i uz Jadran oko 9. Najviše dnevne temperature od 16 do 20 u unutrašnjosti a na Jadranu oko 22.
U utorak navečer te u noći na srijedu očekujemo prolaz hladne fronte sa sjeverozapada uz pad temperature, udare vjetra a na Jadranu i mjestimičnu grmljavinu. Temperatura će pasti za 4 do 5 stupnjeva tako da će najviše dnevne u unutrašnjosti biti oko 14 a na Jadranu oko 16. Mraz se ne očekuje.
Na Jadranu će zapuhati jaka mjestimice i olujna bura koja će se brzo premještati sa sjevernog prema južnom Jadranu. Od četvrtka pa do kraja tjedna postupna stabilizacija vremena, razvedravanje uz dulja sunčana razdoblja ali uz sjeverac i sjeveroistočnjak. Temperature zraka u okviru prosjeka za travanj.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
