Kiša i jak vjetar diljem Hrvatske, zatvoren dio Jadranske magistrale

Bit će umjereno do pretežno oblačno. Kiša većinom na Jadranu i predjelima uz njega, a u Dalmaciji lokalno i pljuskovi s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za nedjelju.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž obale će puhati umjerena, mjestimice i jaka bura, podno Velebita lokalno i s olujnim udarima.

Najviša dnevna temperatura većinom od 15 do 20, a na Jadranu između 22 i 25 stupnjeva Celzijusovih.

Zbog jakog vjetra na DC99 između mjesta i čvora Križišće (A7), Kraljevica-Križišće i Jadranskoj magistrali između (DC8) Bakra i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina).

Od Karlobaga do Svete Marije Magdalene zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (II. skupina), izvijestili su u nedjelju ujutro iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Prometna nesreća na autocesti A1 na 245+000 km između čvora Posedarje i čvora Rovanjska na kolniku u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu je brodska linija Komiža-Biševo.﻿

Trajektna linija Ploče ﻿- Trpan﻿j uspostavit će se u 12 sati s polaskom iz Trpnja.