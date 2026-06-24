Meteorolog N1 Bojan Lipovšćak otkrio kakvo nas vrijeme očekuje do kraja godine

Već krajem lipnja temperature su iznad prosjeka za oko jedan do jedan i pol stupanj, a takav trend nastavit će se i tijekom srpnja i kolovoza. Očekuje se veći broj vrućih dana nego što je uobičajeno, uz česte tople noći koje dodatno pojačavaju toplinski stres. Meteorolozi definiraju vruće dane kao one u kojima je maksimalna dnevna temperatura viša od 30°C, a dane s toplim noćima kao one u kojima se minimalna temperatura ne spušta ispod 20°C.