VREMENSKA PROGNOZA
Posljednji dan veljače nosi žuti meteoalarm zbog rijetke pojave
Svanulo je još jedno prohladno jutro. Na Jadranu, osobito po otocima i prema otvorenom moru, mjestimice ima magle i niskih oblaka, dok u unutrašnjosti zemlje prevladava vedrina. Na kopnu je temperatura i jutros blizu nule, ponegdje i malo ispod nje, a duž obale se zadržava između pet i deset Celzijevih stupnjeva.
U nastavku dana na kopnu će biti suho i sunčano. Puno sunca očekujemo i na Jadranu, ali će mjestimice i dalje biti magle, osobito na zapadnoj obali Istre i na nekim otocima. Zbog smanjene vidljivosti na snazi je žuti meteoalarm za dio obalnog pojasa, otoke i otvoreno more. Magla je na Jadranu rijetka pojava, ali u rano proljeće, kada je more hladno, a pristiže topao zrak i nema značajnijeg vjetra, može znatno ograničiti vidljivost.
Vjetar slab, na istoku zemlje ponegdje i umjeren jugoistočni. Najviša temperatura poslijepodne će u većini mjesta biti između 15 i 19 Celzijevih stupnjeva. S dolaskom večeri na kopnu će ponovno brzo zahladiti.
I sutra većinom mirno i suho. Ujutro mjestimice magla, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, a tijekom dana dosta sunca. U drugom dijelu nedjelje očekujemo nešto više oblaka, osobito navečer i u noći na ponedjeljak, kada u najzapadnijim područjima ponegdje može pasti koja kap kiše. Vjetar većinom slab, južnih smjerova, a temperatura zraka bez veće promjene. Hladna noć i jutro, a danju ugodno toplo, s maksimalnom temperaturom između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva.
Prvih nekoliko dana novog tjedna izmjenjivat će se oblaci i sunčana razdoblja, ponegdje uz malo tople proljetne kiše. Ostaje podjednako toplo, a i noćna temperatura na kopnu bit će malo viša.
