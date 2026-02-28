Posljednji dan veljače nosi žuti meteoalarm zbog rijetke pojave

U nastavku dana na kopnu će biti suho i sunčano. Puno sunca očekujemo i na Jadranu, ali će mjestimice i dalje biti magle, osobito na zapadnoj obali Istre i na nekim otocima. Zbog smanjene vidljivosti na snazi je žuti meteoalarm za dio obalnog pojasa, otoke i otvoreno more. Magla je na Jadranu rijetka pojava, ali u rano proljeće, kada je more hladno, a pristiže topao zrak i nema značajnijeg vjetra, može znatno ograničiti vidljivost.