Spriječena velika katastrofa: Strani državljani planirali strašan napad na tvornicu dronova

VLADIMIR SIMICEK/AFP/Arhivska fotografija

Slovačka policija objavila je da je spriječila planirani podmetnuti požar u pogonu za proizvodnju dronova na istoku zemlje. Uhićene su tri osobe, od kojih dvije u Slovačkoj, dok je treću, na temelju europskog uhidbenog naloga, privela njemačka policija.

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Prema navodima policije, osumnjičeni nisu slovački državljani, a sumnja se da su napad pripremali kao pomagači, po nalogu druge osobe.

Istraga je pokrenuta na temelju informacija slovačke obavještajne službe.

Policija nije otkrila o kojem je proizvođaču dronova riječ.

"Da je napad izveden, došlo bi do požara velikih razmjera, ugrožavanja života i zdravlja ljudi te velike materijalne štete“, navela je policija. U trenutku planiranog napada u objektu se moglo nalaziti oko 70 zaposlenika.

Tijekom akcije policajci su zaplijenili veću količinu zapaljive smjese, alat, mobilne telefone, akcijsku kameru i ručno nacrtan plan, javlja Euronews.

Na fotografijama koje je policija Slovačke objavila vide se i kliješta, boca s tekućinom nalik gelu te prijenosna baterija.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja.