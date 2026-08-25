NAĐENA ZAPALJIVA SMJESA I PLAN
Spriječena velika katastrofa: Strani državljani planirali strašan napad na tvornicu dronova
Slovačka policija objavila je da je spriječila planirani podmetnuti požar u pogonu za proizvodnju dronova na istoku zemlje. Uhićene su tri osobe, od kojih dvije u Slovačkoj, dok je treću, na temelju europskog uhidbenog naloga, privela njemačka policija.
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Prema navodima policije, osumnjičeni nisu slovački državljani, a sumnja se da su napad pripremali kao pomagači, po nalogu druge osobe.
Istraga je pokrenuta na temelju informacija slovačke obavještajne službe.
Policija nije otkrila o kojem je proizvođaču dronova riječ.
"Da je napad izveden, došlo bi do požara velikih razmjera, ugrožavanja života i zdravlja ljudi te velike materijalne štete“, navela je policija. U trenutku planiranog napada u objektu se moglo nalaziti oko 70 zaposlenika.
Tijekom akcije policajci su zaplijenili veću količinu zapaljive smjese, alat, mobilne telefone, akcijsku kameru i ručno nacrtan plan, javlja Euronews.
Na fotografijama koje je policija Slovačke objavila vide se i kliješta, boca s tekućinom nalik gelu te prijenosna baterija.
Kriminalističko istraživanje se nastavlja.
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