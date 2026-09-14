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vremenska prognoza

Stiže prvi val kiše, sljedeći će nas zahvatiti u drugom dijelu tjedna

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Tea Blažević
|
14. ruj. 2026. 07:21
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Kiša PEXELS
Miftah Rafli Hidayat/Pexels

Pročitajte vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.

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Pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, na krajnjem sjeverozapadu zemlje ima kiše. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, Hrvatski autoklub vozače poziva na oprez. U nastavku ponedjeljka treba računati na kišu i pljuskove, mjestimice i grmljavinu, kako duž Jadrana tako i u kopnenim krajevima. Bura će jačati prema večeri.

Utorak će biti uglavnom suh. Malo kiše ili kakav pljusak mogući su u gorju, na krajnjem jugu i istoku.

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U srijedu pretežno sunčano i većinom suho te toplije. Tek je poslijepodne moguć koji pljusak u Istri, na krajnjem jugu.

Četvrtak donosi nestabilnije prilike, mjestimice obilnije pljuskove s grmljavinom, na sjevernom Jadranu i u gorju, prije svega.

U petak diljem zemlje jače pogoršanje vremena s kišom, pljuskovima s grmljavinom, mjestimice izraženijim. Temperature će ponovno pasti.

Za vikend stabilnije.

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Teme
tea blažević vremenska prognoza vrijeme vrijeme hrvatska

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