vremenska prognoza
Stiže prvi val kiše, sljedeći će nas zahvatiti u drugom dijelu tjedna
Pročitajte vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.
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Pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, na krajnjem sjeverozapadu zemlje ima kiše. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, Hrvatski autoklub vozače poziva na oprez. U nastavku ponedjeljka treba računati na kišu i pljuskove, mjestimice i grmljavinu, kako duž Jadrana tako i u kopnenim krajevima. Bura će jačati prema večeri.
Utorak će biti uglavnom suh. Malo kiše ili kakav pljusak mogući su u gorju, na krajnjem jugu i istoku.
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U srijedu pretežno sunčano i većinom suho te toplije. Tek je poslijepodne moguć koji pljusak u Istri, na krajnjem jugu.
Četvrtak donosi nestabilnije prilike, mjestimice obilnije pljuskove s grmljavinom, na sjevernom Jadranu i u gorju, prije svega.
U petak diljem zemlje jače pogoršanje vremena s kišom, pljuskovima s grmljavinom, mjestimice izraženijim. Temperature će ponovno pasti.
Za vikend stabilnije.
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