Stiže prvi val kiše, sljedeći će nas zahvatiti u drugom dijelu tjedna

Pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, na krajnjem sjeverozapadu zemlje ima kiše. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, Hrvatski autoklub vozače poziva na oprez. U nastavku ponedjeljka treba računati na kišu i pljuskove, mjestimice i grmljavinu, kako duž Jadrana tako i u kopnenim krajevima. Bura će jačati prema večeri.