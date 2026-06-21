Sunčano i vruće: Temperature do 35 stupnjeva, evo gdje prijete pljuskovi

U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, na kopnu i sparno vrijeme. Poslijepodne i navečer u unutrašnjosti zemlje mogući su lokalni grmljavinski pljuskovi, a pokoji kraći pljusak nije isključen ni na sjevernom dijelu Jadrana. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, u mjestima gdje predvečer bude pljusak vjetar može nakratko pojačati. Duž obale će nakon jutarnje umjerene bure, poslijepodne puhati umjeren maestral. Temperatura će tijekom dana dohvatiti vrlo visoke brojke između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora je između 23 i 25°C. Podsjećamo i na vrlo visok UV indeks, osobito između 10 i 17 sati.