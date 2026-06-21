VREMENSKA PROGNOZA
Sunčano i vruće: Temperature do 35 stupnjeva, evo gdje prijete pljuskovi
Jutro je u cijeloj Hrvatskoj svanulo toplo, na kopnu i sparno, po kotlinama čak i uz malo magle. Temperatura je u unutrašnjosti cijelu noć bila oko 20°C, a na Jadranu između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
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U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, na kopnu i sparno vrijeme. Poslijepodne i navečer u unutrašnjosti zemlje mogući su lokalni grmljavinski pljuskovi, a pokoji kraći pljusak nije isključen ni na sjevernom dijelu Jadrana. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, u mjestima gdje predvečer bude pljusak vjetar može nakratko pojačati. Duž obale će nakon jutarnje umjerene bure, poslijepodne puhati umjeren maestral. Temperatura će tijekom dana dohvatiti vrlo visoke brojke između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora je između 23 i 25°C. Podsjećamo i na vrlo visok UV indeks, osobito između 10 i 17 sati.
Danas u 10.25 h i službeno (astronomski) počinje ljeto, ujedno imamo i najduži dan u godini.
Ponedjeljak i utorak nam nose vrlo slično vrijeme. Puno sunca, vruće i sparno, ali nestabilno pa su osobito u kopnenim krajevima poslijepodne ili navečer mogući lokalni grmljavinski pljuskovi, ponegdje i izraženiji. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati, ostaje vrlo visoka, samo će u mjestima koja pogodi pljusak doći do kratkotrajnog osvježenja. Čini se da i nastavak tjedna zatim nosi puno sunca i vrućinu.
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