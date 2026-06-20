DHMZ
Vrućina ne popušta: Temperature i do 35 stupnjeva
Pretežno sunčano i vruće očekuju u subotu Hrvatsku, a najviše dnevne temperature uglavnom će se kretati od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).
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U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su rijetki lokalni pljuskovi.
Vjetar će većinom biti slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, ujutro još ponegdje bura.
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prije 45 min.
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