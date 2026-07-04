Stiglo osvježenje: Očekuje li nas novi toplinski val?

I za sutra prognoziramo djelomično sunčano vrijeme. Mjestimice može biti povećane naoblake, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu gdje poslijepodne ili navečer postoji mogućnost za kraći pljusak. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj prolazno i jugozapadni. Na Jadranu umjerena, ujutro na udare mjestimice i jaka bura koja će danju oslabjeti i okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Noć ugodno svježa, osobito u unutrašnjosti gdje će minimalna temperatura biti između 12 i 17°C, a na moru od 19 do 24°C. Najviša dnevna između 26 i 30°C, duž obale i na otocima koji stupanj viša.