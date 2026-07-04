VREMENSKA PROGNOZA
Stiglo osvježenje: Očekuje li nas novi toplinski val?
Subota je počela suho i svježije, osobito u unutrašnjosti zemlje gdje je noć bila primjetno svježija nego prethodnih nekoliko uz temperaturu od 10 do 15°C.
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Na Jadranu ima umjerene i jake bure uz minimalnu temperaturu između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Zbog te bure na nekim cestama ima prometnih ograničenja, uglavnom podno Velebita.
U nastavku dana vrijeme će biti suho i pretežno sunčano. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjevernih smjerova, a duž obale će i u nastavku dana puhati umjerena, mjestimice i jaka bura koja će poslijepodne malo oslabjeti, a na sjevernom dijelu mjestimice okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 26 do 30°C, na Jadranu većinom između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
I za sutra prognoziramo djelomično sunčano vrijeme. Mjestimice može biti povećane naoblake, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu gdje poslijepodne ili navečer postoji mogućnost za kraći pljusak. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj prolazno i jugozapadni. Na Jadranu umjerena, ujutro na udare mjestimice i jaka bura koja će danju oslabjeti i okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Noć ugodno svježa, osobito u unutrašnjosti gdje će minimalna temperatura biti između 12 i 17°C, a na moru od 19 do 24°C. Najviša dnevna između 26 i 30°C, duž obale i na otocima koji stupanj viša.
Početak sljedećeg tjedna donosi nam sličnu temperaturu pa zasad nema novog toplinskog vala, iako će na Jadranu temperatura i dalje biti koji stupanj iznad 30°C. Ponovno raste mogućnost za lokalne pljuskove, osobito na kopnu.
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