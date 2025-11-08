Antibiotici u trudnoći: Koji su lijekovi sigurni i zašto treba biti oprezan

Među njima su penicilini i derivati poput Amoksicilina i Ampicilina. Penicilini su temelj antibiotske terapije u trudnoći i smatraju se najsigurnijim izborom. U ovu skupinu spadaju Amoksicilin i Ampicilin, kao i kombinacije s klavulanskom kiselinom. Razlog za njihovu sigurnost leži u činjenici da se koriste desetljećima, što je omogućilo prikupljanje ogromne količine podataka o njihovoj primjeni bez dokaza o teratogenim učincima. Oni su lijekovi izbora za liječenje većine respiratornih i urinarnih infekcija kod trudnica.