Antibiotici u trudnoći: Koji su lijekovi sigurni i zašto treba biti oprezan
Uzimanje bilo kojeg lijeka tijekom trudnoće, uključujući antibiotike, izaziva prirodnu zabrinutost kod trudnica zbog potencijalnog rizika za razvoj fetusa. Ipak, ključno je naglasiti da je rizik koji proizlazi iz neliječene bakterijske infekcije poput upale pluća ili neliječene bakterijske vaginoze često znatno veći od rizika pažljivo odabranog i doziranog antibiotika.
Neliječena teška infekcija kod trudnice i majke može dovesti do ozbiljnih komplikacija, uključujući prijevremeni porod, nisku porođajnu težinu ili čak ugrožavanje života majke i djeteta.
Stoga, terapija je neophodna kada je indicirana, ali uvijek zahtijeva strogu individualnu procjenu koristi i rizika koju provodi stručni liječnik. Ne smije se uzimati nikakav lijek koji je ranije bio propisan bez prethodne konzultacije s ginekologom ili obiteljskim liječnikom.
Kako se klasificiraju lijekovi u trudnoći?
Kako bi se procijenio potencijalni rizik lijekova, najčešće se koristi klasifikacija Američke agencije za hranu i lijekove. Riječ je o FDA kategorijama različitih rizika: A, B, C, D i X.
Iako je FDA od 2015. godine prešla na informativniji sustav stari sustav kategorija i dalje je referentna točka. Tako postoje antibiotici u trudnoći koji su kategorije A što znači da kontrolirane studije tog lijeka u žena nisu pokazale rizik za fetus.
Kategorija B antibiotika u trudnoći predstavlja "relativno sigurno" korištenje. To bi znači da studije na životinjama nisu pokazale rizik ili su pokazale štetan učinak koji nije potvrđen u kontroliranim studijama kod žena. U ovu kategoriju spadaju mnogi sigurni antibiotici.
Nasuprot tome, kategorija D antibiotika u trudnoći prikazuje da postoje dokazi humanog fetalnog rizika, ali korist može opravdati rizik te posebno kategorija X koja pokazuje dokazan rizik te ističe da je lijek kontraindiciran. Ta kategorija označavaja lijekove strogo zabranjene u trudnoći, jer rizik daleko nadmašuje bilo kakvu potencijalnu korist.
Za koje bolesti moram koristiti antibiotike u trudnoći?
Tijekom trudnoće, hormonalne i anatomske promjene povećavaju podložnost nekim bakterijskim infekcijama, čije je pravovremeno liječenje kritično za zdravlje majke i fetusa.
Infekcije mokraćnog sustava ili urinarne infekcije
Infekcije mokraćnog sustava su najčešća bakterijska infekcija koja zahtijeva liječenje antibioticima u trudnoći. Zbog opuštanja glatke muskulature mokraćovoda i mehaničkog pritiska maternice, trudnice su sklonije razvoju bakterija i zadržavanju urina, što može brzo dovesti do asimptomatske bakteriurije ili, još gore, ozbiljne upale bubrega. Neliječena infekcija mokraćnog sustava je rizični faktor za prijevremeni porod i nisku porođajnu težinu. Zlatni standard za liječenje često uključuje beta-laktamske antibiotike koji se smatraju sigurnima.
Respiratorne infekcije i upale pluća
Bakterijske respiratorne infekcije, uključujući upalu pluća, moraju se agresivno liječiti antibioticima u trudnoći kako bi se spriječile komplikacije za majku koje bi mogle utjecati na fetus poput smanjene oksigenacije. Izbor sigurnih opcija je i ovdje najčešće ograničen na antibiotike koji sadrže penicilin. Odluka o primjeni makrolida se donosi individualno, ali se općenito preferiraju oni lijekovi s najdužim sigurnosnim profilom.
Bakterijska vaginoza i druge ginekološke infekcije
Bakterijska vaginoza je česta neravnoteža vaginalne flore koja se, ako se ne liječi, povezuje s povećanim rizikom od prijevremenog poroda i infekcije amnionske tekućine. Liječenje antibioticima u trudnoći se u ovom slučaju često provodi Metronidazolom ili Klindamicinom. Ovi lijekovi spadaju u skupinu lijekova s prihvatljivim sigurnosnim profilom u kategoriji B, ali u samo određenim fazama trudnoće.
Koji su antibiotici općenito sigurni u trudnoći?
Kada se procjenjuju koristi od liječenja i rizici za fetus, liječnici obično posežu za lijekovima iz kategorije B, za koje postoje najopsežniji podaci o sigurnosti primjene tijekom trudnoće kod ljudi.
Među njima su penicilini i derivati poput Amoksicilina i Ampicilina. Penicilini su temelj antibiotske terapije u trudnoći i smatraju se najsigurnijim izborom. U ovu skupinu spadaju Amoksicilin i Ampicilin, kao i kombinacije s klavulanskom kiselinom. Razlog za njihovu sigurnost leži u činjenici da se koriste desetljećima, što je omogućilo prikupljanje ogromne količine podataka o njihovoj primjeni bez dokaza o teratogenim učincima. Oni su lijekovi izbora za liječenje većine respiratornih i urinarnih infekcija kod trudnica.
Cefalosporini su druga velika skupina beta-laktamskih antibiotika i također se ubrajaju u Kategoriju B. Beta-laktamski antibiotici su skupina antibiotika koji se prepoznaju po četveročlanom beta-laktamskom prstenu u svojoj kemijskoj strukturi. Uključuju peniciline, cefalosporine, monobaktame i karbapeneme. Cefaleksin je stoga često propisivan predstavnik ove skupine. Njihova glavna prednost je učinkovitost protiv širokog spektra bakterija i iznimno dobra podnošljivost u trudnoći. Cefalosporini se široko koriste za liječenje infekcija mokraćnog sustava, kože i mekih tkiva.
Antibiotici koje treba izbjegavati u trudnoći Određene skupine antibiotika nose značajan teratogeni rizik ili rizik od toksičnosti. Pojam “teratogeni rizik” odnosi se na mogućnost da neki lijek, kemikalija, infekcija ili tvar izazove oštećenje fetusa tijekom trudnoće, odnosno da uzrokuje urođene malformacije ili druge trajne poremećaje razvoja. To je razlog zbog čega su određeni antibiotici u trudnoći kontraindicirani ili se primjenjuju izuzetno rijetko i samo kada nema alternative za po život opasne infekcije.
Među antibioticima koji se trebaju izbjegavati u trudnoći ili koristiti pod strogim nadzorom su tetraciklini i doksiciklin. Ovi su lijekovi striktno kontraindicirani u drugom i trećem tromjesečju te spadaju u kategoriju D. Glavni rizik je povezan s diskoloracijom zuba fetusa i mogućom inhibicijom rasta kostiju. Budući da prolaze placentnu barijeru i vežu se za kalcij u kostima i zubima u razvoju, ovi se lijekovi moraju izbjegavati nakon 18. tjedna trudnoće.
Uz te lijekove, kvinoloni su također obično klasificirani kao Kategorija C ili D. Iako humani podaci nisu pokazali značajnu teratogenost, studije na mladim životinjama pokazale su rizik od oštećenja hrskavice i zglobova. Zbog potencijalnog utjecaja na vezivno tkivo i mišićno-koštani sustav u razvoju, općenito se izbjegavaju, osim u situacijama kada se liječi teška bakterijska infekcija koja ne reagira na sigurnije opcije, uz pažljivo vaganje rizika.
Kombinacija Trimetoprima i Sulfametoksazola se također općenito se klasificira kao Kategorija C. Iako se ovi antibiotici u trudnoći mogu koristiti u nekim situacijama u drugom tromjesečju, strogo se izbjegavaju tijekom prvog i trećeg tromjesečja. Trimetoprim u prvom tromjesečju nosi teorijski rizik defekata neuralne cijevi zbog inhibicije metabolizma folata, zbog čega je potrebna pojačana suplementacija folnom kiselinom. Sulfonamidi se izbjegavaju pri kraju trudnoće i posebice u periodu neposredno prije poroda jer mogu dovesti do oštećenja mozga uzrokovanog povišenim bilirubinom kod novorođenčeta. Razlog tomu je što istiskuju bilirubin s mjesta vezanja na proteine.
Sigurnost antibiotika po tromjesečjima
Općenito gledano, postoji različita klasifikacija sigurnosti antibiotika u trudnoći po tromjesečjima. Kod lijekova su rizici različiti, odnosno, ovise o gestacijskoj dobi fetusa, jer se u različitim fazama trudnoće razvijaju različiti organi i funkcije.
Prvo tromjesečje je ključno razdoblje za razvoj organa, posebno od 20. do 56. dana od oplodnje. To je najkritičniji period za nastanak teratogenih učinaka. U ovom razdoblju formiraju se svi glavni organi fetusa. Lijekovi primijenjeni u ovoj fazi mogu dovesti do strukturalnih malformacija. Stoga je primjena antibiotika u ovom periodu svedena na apsolutni minimum.
Drugo tromjesečje nosi nešto manji rizik od nastanka malformacija. Lijekovi u ovom razdoblju najvjerojatnije utječu na rast i funkciju već oblikovanih organa i tkiva. Ovo se razdoblje često smatra najsigurnijim za liječenje kroničnih ili akutnih infekcija, uz mogućnost korištenja šireg spektra lijekova, ali i dalje uz strogo pridržavanje sigurnosnih kategorija.
Treće tromjesečje je period kada kreće priprema za porod. Tijekom trećeg tromjesečja lijekovi manje utječu na strukturalne malformacije, ali mogu utjecati na funkciju normalno oblikovanih organa i na tijek poroda. Neki lijekovi se izbjegavaju zbog rizika od neonatalne toksičnosti poput žutice ili hemolize.
Minimizirajte rizik od antibiotika u trudnoći
Korištenje antibiotika tijekom trudnoće uvijek je balansiranje između rizika i koristi, a ključ uspjeha leži u suradnji i informiranosti. Najvažnije je znati da baš nikada, pod nikakvim uvjetima, ne smijete uzimati antibiotike na svoju ruku.
Prije uzimanja bilo kojeg antibiotika, obavezno i transparentno obavijestite liječnika o trudnoći, uključujući i sumnju na trudnoću kako bi mogao provjeriti najnovije smjernice i odabrati lijek s najpovoljnijim profilom rizika.
Također, od iznimne je važnosti naglasiti važnost završavanja cijele propisane terapije, čak i ako se simptomi povuku, kako bi se spriječio recidiv infekcije i razvoj antibiotske rezistencije.
