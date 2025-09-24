Stomatologinja otkriva
Budite se s čudnim okusom u ustima? Evo zašto, i kako ga se riješiti
Za mnoge od nas prvi trenuci nakon buđenja nisu baš reprezentativni — od raščupane kose do sline na bradi i neugodnog okusa u ustima. Ali zašto imamo zadah iz usta ujutro iako nismo ništa jeli satima i oprali smo zube prije spavanja?
Prema stomatologinji dr. Sofini Ahmed, razloga je nekoliko — a ispostavlja se da veliku ulogu mogu imati slina, kvaliteta sna i sinusi. Ako se mučite s čudnim okusima u ustima, evo svega što trebaš znati o mogućim uzrocima, kao i nekoliko savjeta da ujutro mirišete svježe, piše Express.
Zašto imamo jutarnji zadah?
Dok spavamo, proizvodnja sline se smanjuje, a dodatno se smanjuje ako spavate otvorenih usta ili dišete na usta. Manjak sline znači da se usta ne "samočiste" kako bi trebala, pa bakterije koje stvaraju neugodan miris bujaju, osobito na području jezika.
"To otvara put ne samo jutarnjem zadahu nego i gorkom okusu", kaže dr. Ahmed iz Viva Dentala.
Zašto ujutro osjećamo slani ili krvavi okus?
Slani ili "krvavi" okus u ustima odmah nakon buđenja povezan je s nosom i može biti znak da nešto nije u redu sa sinusima.
Možete imati infekciju, alergiju ili stanje poput rinitisa, što može potaknuti postnazalno slijevanje — to je kada se sluz tijekom sna slijeva niz stražnju stranu grla.
"Ta sluz može nositi bakterije, upalne nusprodukte, pa čak i sitne tragove krvi iz nadraženih tkiva. To često dovodi do dugotrajnog slanog i metalnog okusa", objašnjava dr. Ahmed.
Što znači kiseli ili metalni okus?
Tijekom noći slina postaje kiselija jer bakterije u ustima razgrađuju preostale šećere ili ostatke hrane. Ta kiselost može utjecati na okusne pupoljke, caklinu zuba i ukupnu "svježinu" u ustima.
Laringofaringealni refluks, poznat i kao tihi refluks, također može imati "ključnu ulogu“ u stvaranju neobičnog okusa u ustima. To je stanje u kojem se želučana kiselina i enzimi vraćaju u grlo i glasnice, ali bez tipičnih simptoma žgaravice ili probavnih smetnji.
"Čak i bez uobičajenih simptoma, želučana kiselina može se noću neprimjetno podići u grlo i usta, obložiti jezik i ostaviti kiselkast ili metalni okus koji se zadržava do jutra", upozorava dr. Ahmed.
Vaša higijena spavanja može utjecati na okusne pupoljke
Ako nemate nijedno od gore navedenih stanja, možda vrijedi razmisliti o tome koliko dobro spavate, jer dr. Ahmed otkriva da "loša higijena spavanja može iskriviti percepciju okusa".
Kaže: "Ako primjećujete da se budite s tupim okusom u ustima, hrčete, gutate zrak u snu ili osjećate da san nije obnavljajući, to može upućivati na to da vaš san utječe i na okus i na razinu energije.“
Najgore je onima s apnejom u snu, jer mogu izgubiti osjetljivost na slatko, slano, kiselo i gorko, dodaje stomatologinja.
Kako izbjeći jutarnji zadah
Dr. Ahmed navodi nekoliko stvari koje možete pokušati, a koje mogu "značajno" utjecati na to koliko ćete se svježe osjećati ujutro. Prvi savjet je ostati hidriran: popijte čašu vode prije spavanja i držite čašu na noćnom ormariću.
"Suha usta pojačavaju neugodan okus jer omogućuju razmnožavanje bakterija. Pazite da tijekom dana ostanete dobro hidrirani“, savjetuje.
Zatim navečer potaknite lučenje sline žvakanjem žvaka bez šećera. To potiče proizvodnju sline i pomaže isprati zaostatke.
Preporučuje i da u večernju rutinu dodate strugalicu za jezik.
"Četkanje jezika pomaže ukloniti naslage (odumrle stanice, ostatke, bakterije) koje snažno koreliraju s lošim jutarnjim okusom", dodaje dr. Ahmed.
I na kraju, nemojte zaboraviti zubni konac te antibakterijsku ili neutralnu pH vodicu za ispiranje kako bi se očistila unutarnja strana obraza i područje ispod jezika.
