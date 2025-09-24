Budite se s čudnim okusom u ustima? Evo zašto, i kako ga se riješiti

Dok spavamo, proizvodnja sline se smanjuje, a dodatno se smanjuje ako spavate otvorenih usta ili dišete na usta. Manjak sline znači da se usta ne "samočiste" kako bi trebala, pa bakterije koje stvaraju neugodan miris bujaju, osobito na području jezika.



"To otvara put ne samo jutarnjem zadahu nego i gorkom okusu", kaže dr. Ahmed iz Viva Dentala.