Ne pijete dovoljno vode? Evo što to znači za vaš organizam

Profesor Neil Walsh s LJMU-a opisao je test kao "stvarno uznemirujući". "Znamo da su ljudi koji imaju nizak dnevni unos tekućine, koji ne ispunjavaju preporuke, vjerojatno slabo hidrirani. Ali ono što nismo znali jest hoće li, kada te ljude zatim dovedete u stresnu situaciju u kontroliranim uvjetima, imati veći odgovor hormona stresa", rekao je Walsh.