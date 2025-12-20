Djeca u sve većim problemima: Epidemija kratkovidnosti zbog ekrana digitalnih uređaja

Obrazovanje je jedan od okolišnih čimbenika koji se dosljedno povezuje s miopijom. Zemlje i regije s višim obrazovnim statusom stanovništva, osobito u Europi i Aziji, bilježe i veću prevalenciju kratkovidnosti. Ta se povezanost ponajprije objašnjava povećanim radom na blizinu – čitanjem, pisanjem te radom na računalima i pametnim telefonima – iako biološki mehanizmi još nisu u potpunosti razjašnjeni.