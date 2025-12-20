Doktori upozoravaju: Ovu hranu morate jesti ako živite u gradu sa zagađenim zrakom

Zbog toga se preporučuje prehrana bogata antioksidansima, vitaminima i mineralima, kao i nezasićenim masnim kiselinama, karakteristična za mediteranski tip prehrane, koja pomaže u smanjenju oksidativnog stresa izazvanog onečišćujućim tvarima u zraku. Posebnu važnost imaju voće i povrće bogato vitaminima C i E, poput kupusa, brokule, špinata, paprike, citrusa, kivija i jabuka, kao i orašasti plodovi i sjemenke.