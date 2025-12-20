Doktori upozoravaju: Ovu hranu morate jesti ako živite u gradu sa zagađenim zrakom

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo objavio je preporuke za prehranu tijekom zimskih mjeseci u urbanim sredinama s povišenim koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku.
Među namirnicama koje se preporučuju nalaze se kupus, brokula, špinat, paprika, citrusi, kivi, jabuke, kao i orašasti plodovi i sjemenke, piše nova.rs.
Tijekom zimskih mjeseci stanovnici gradskih sredina vrlo su često izloženi povišenim koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku, što nepovoljno utječe prije svega na dišni i kardiovaskularni sustav, ali i na opće zdravlje.
Uz standardne javnozdravstvene preporuke koje se odnose na sprječavanje ulaska čestica onečišćenog zraka u ljudski organizam, pravilna prehrana ima određenu ulogu u obrani od štetnog utjecaja onečišćenja. Iako prehrana ne može zamijeniti osnovne mjere smanjenja onečišćenja, pravilno odabrane namirnice mogu pridonijeti jačanju obrambenih mehanizama organizma i ublažavanju negativnih učinaka onečišćenog zraka.
Štetni učinci onečišćenja, između ostaloga, očituju se kroz izazivanje oksidativnog stresa, odnosno narušavanje ravnoteže između stvaranja slobodnih radikala i sposobnosti organizma da ih neutralizira putem antioksidativne zaštite.
Zbog toga se preporučuje prehrana bogata antioksidansima, vitaminima i mineralima, kao i nezasićenim masnim kiselinama, karakteristična za mediteranski tip prehrane, koja pomaže u smanjenju oksidativnog stresa izazvanog onečišćujućim tvarima u zraku. Posebnu važnost imaju voće i povrće bogato vitaminima C i E, poput kupusa, brokule, špinata, paprike, citrusa, kivija i jabuka, kao i orašasti plodovi i sjemenke.
Povrće bogato karotenoidima, osobito beta-karotenom, poput mrkve, bundeve, batata, špinata i dinje, također ima povoljan antioksidativni učinak na organizam. Omega-3 masne kiseline, koje se nalaze u plavoj ribi poput sardina, skuše i lososa, kao i u orasima, chia i lanenim sjemenkama, povoljno djeluju na upalne procese u organizmu.
U zimskom razdoblju važno je obratiti pozornost i na dovoljan unos vitamina D, čiji je prirodni izvor – sunčeva svjetlost – tada ograničen. Namirnice poput masne ribe, jaja i obogaćenih mliječnih proizvoda mogu pomoći u održavanju odgovarajuće razine ovog vitamina. Uz unos hranom, tijekom zimskih mjeseci preporučuje se i suplementacija provjerenim pripravcima.
Također, dovoljan unos tekućine, ponajprije vode i toplih biljnih čajeva, pridonosi očuvanju vlažnosti sluznice dišnih putova, ispiranju i lakšem izlučivanju štetnih tvari iz organizma. Preporučuje se ograničiti unos industrijski prerađene hrane, kao i namirnica bogatih zasićenim mastima, solju i dodanim šećerima, jer dodatno opterećuju organizam i slabe njegov zaštitni odgovor.
Umjerena, raznolika i redovita prehrana, uz dovoljno kvalitetnog sna i tjelesnu aktivnost u zatvorenom prostoru, predstavlja važan dio brige o zdravlju tijekom zimskih mjeseci u uvjetima onečišćenog zraka. Ovakav način prehrane posebno se preporučuje pušačima, osobama pod stresom te onima sklonima čestim infekcijama.
