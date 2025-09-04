Svi bi ih trebali probati
Edamame mahune: Što su, zašto su dobre za tijelo i kako ih najbolje jesti?
Edamame mahune su zapravo zrna soje koja se mogu jesti kao grickalica ili pak kao dodatak jelima. Imaju blag okus pa se zato mogu dodati gotovo u bilo koju hranu koju će obogatiti. Bogate su proteinima, vlaknima, željezom, kalcijem i vitaminima.
Edamame mahune su azijski specijalitet koji je bogat proteinima, vitaminima i mineralima. Imaju blagi okus pa se mogu jesti u različitim kombinacijama.
Mogu se dodati u juhe, variva, gulaše, salate, a mogu se jesti i kao grickalica.
Što sve sadrže edamame mahune?
Edamame mahune imaju male količine vitamina E, riboflavina, niacina i vitamina B6. Sadrže i proteine, vlakna, željezo, folat i kalcij. Ne sadrže gluten i nemaju puno kalorija, a zapravo se radi o zelenom zrnu soje.
Upravo zbog ovih sastojaka, edamame su i više nego zdrave pa utječu i na organizam. Mogu smanjiti kolesterol, održavaju zdravu razinu šećera u krvi, a istraživanja pokazuju i da mogu smanjiti rizik od pojave osteoporoze. Istraživanje iz 2012. pokazuje da mogu pomoći i kod sprječavanja upala u tijelu.
Kako napraviti edamame mahune?
Ove mahune se mogu jesti kao grickalica, a mogu se i staviti u salatu ili razna variva kada se kupe zamrznute. Mogu se jesti i same, pri čemu ih je potrebno dobro začiniti.
Recept: Začinjene edamame
Kupite zamrznute edamame, kuhajte ih oko dvije minute, a za to vrijeme napravite umak. Na maslinovom ulju prepržite češnjak i maknite sa strane. Dodajte umak od soje, sol, začine po želji i prelijte po skuhanim i ocijeđenim mahunama. Možete dodati i prepržene krušne mrvice.
Recept: Edamame varivo
Varivo od edamame mahuna se može raditi kao svako drugo varivo, a najviše nutrijenata ćete dobiti ako ih dodate u varivo s raznim povrćem. Važno ih je samo dobro začiniti. Mogu se dodati i u razne salate.
Mogu li edamame mahune jesti svi?
S obzirom na to da su edamame zapravo soja, a soja je alergen ne bi ih trebala jesti djeca. Također, kod nekih osoba se može javiti alergijska reakcija pa ih trebaju odmah prestati jesti. U slučaju da se pojave naticanje, osip ili problemi s disanjem, osoba bi trebala pozvati hitnu pomoć.
Nekada se smatralo da trudnice ne bi trebale jesti ove mahune, ali se ovo s vremenom pokazalo pogrešnim jer su se stajališta temeljila na ispitivanju životinja. Nova istraživanja, na ljudima, pokazuju da soja za vrijeme trudnoće može povećati razinu folne kiseline.
Zaključak
Edamame mahune su zapravo zelena zrna soje i mogu se jesti na razne načine. Sadrže proteine, vlakna, ali i vitamine i minerale. Ipak, neke osobe mogu imati alergijsku reakciju na soju pa u tom slučaju treba izbjegavati ove mahune.
