povišeni crp
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Kada provjeravamo krvnu sliku, na nalazu će se nalaziti oznaka CRP, odnosno C-reaktivni protein koji otkriva postoje li upalni procesi u tijelu.
Marker upale
Drugim riječima, CRP je marker upale u krvi. Proizvodi ga jetra kao reakciju na upalne signale poput citokina, a najčešće se to događa kod infekcija, kroničnog stresa organizma ili ozljeda.
Infekcija može biti virusna, bakterijska ili gljivična, a jednako tako CRP se gleda u sklopu sumnje na određene bolesti ili poremećaje poput autoimunih bolesti. Također, CRP se prati nakon operacije kako bi se stekao uvid postoji li infekcija tijekom oporavka.
Kada se infekcija dijagnosticira i propiše terapija, CRP se dalje prati kako bi se vidjelo djeluje li terapija. U tom smislu vrijednosti za CRP će se smanjiti.
Važno je znati da i drugi čimbenici mogu biti povezani s povišenim CRP-om poput pušenja, dijabetesa, prehlade, nesanice, upale zubnog mesa, trudnoće, prekomjerne tjelesne mase i sl.
CRP - blago i jače povišene vrijednosti
Blago povišenje CRP-a obično se smatra između tri i 10 mg/L i vezuje se uz sjedilački i nezdrav način života, pušenje, ali i dijabetes i hipertenziju.
To su sve stanja i navike na koje možemo utjecati svojim izborom. Raspon CRP-a 10 – 100 mg/L su umjereno visoke vrijednosti, obično kod prehlade i sezonskih bolesti.
Vrijednosti CRP-a iznad 100 mg/L predstavljaju ozbiljno visoke vrijednosti te upućuju na neke važnije i ozbiljnije bakterijske infekcije.
Važno je znati da autoimune bolesti mogu maskirati povišeni CRP koji je viši upravo zbog neke manje infekcije.
Jednako tako, ako su vrijednosti CRP-a ispod 5 mg/L, to ne znači da nema neke manje upale u tijelu. Važno je da sami ne tumačite svoju krvnu sliku jer je treba gledati u cjelini te se uvijek obratite liječniku da vam ispravno objasni vaše krvne parametre, piše Dnevnik.
U nastavku saznajte kako sniziti CRP prirodnim putem i postoji li hrana koja smanjuje CRP.
Kako sniziti CRP prirodnim putem?
Umjesto da se fokusirate na sami CRP, općenito se pitajte koje vaše navike, izbor prehrane i način života mogu utjecati na smanjenje ili povećanje upalnih procesa u tijelu. Već nam je dobro poznato da upale izaziva:
- visoko procesuirana industrijska hrana
- rafinirani dodani šećer
- alkohol
- pušenje
- trans masti i previsok unos zasićenih masti, posebice iz prerađevina
- sjedilački način života
- nedovoljno kvalitetnog sna.
S druge strane, koliko god govorili o osnovama, i dalje velik dio populacije ne prakticira higijenu sna, zdrave prehrambene navike, redovito kretanje, ali i zdravstvene preglede, posebice što se tiče odlaska zubaru. Zato nema puno filozofije kako smanjiti upalne procese.
Nijedan suplement ili lijek neće napraviti dugoročno mnogo dok se nismo pozabavili osnovama. Zapitajte se, je li prioritet pogledati sve na društvenim mrežama ili televiziji i tako si uskratiti kvalitetan san? Je li samo izgovor i stvar navike pijenje dovoljne količine vode ili ste vodu u potpunosti zamijenili sokom.
Izbor je uvijek na nama, a zdrav izbor vrlo često je i jeftiniji – jeftinije je pješačiti ili biciklirati, jeftinije je piti vodu nego svaki dan popiti 1 – 2 l soka punog šećera, jeftinije je kupiti kilu jabuka, nego kilu keksa, jeftinije je uložiti u zdravu prehranu, nego u lijekove i hvatati bolovanje.
Hrana koja smanjuje CRP
Naravno, tu je i hrana koja smanjuje CRP:
- omega-3 masne kiseline, pogotovo iz masnije ribe i pojedinih sjemenki i orašastih plodova
- maslinovo ulje
- tamnozeleno lisnato povrće
- agrumi
- bobičasto voće koje obiluje antioksidansima
- vlakna iz cjelovitih žitarica.
Omega-3 masne kiseline
Omega-3 masne kiseline manjkave su u populaciji upravo zato što se riba rijetko ili nikada ne jede. Važno je uvrstiti ribu dva puta tjedno na jelovnik oko 140 g po obroku, a od toga izabrati barem jednu masniju ribu kao što su losos, sardine ili skuša.
Odlična nadopuna omega-3 masnih kiselina uz ribu su i chia i lanene sjemenke te orasi. Dodajte ih u jutarnju kašu, običan probiotički jogurt ili pojedite koji orah uz voćku po izboru za međuobrok. U slučaju da ne jedete ribu iz određenih razloga, posavjetujte se sa stručnom osobom oko suplementacije.
Također, i jaja u određenoj količini sadrže omega-3 masne kiseline, a to ovisi o samoj prehrani kokoši. Dodavanje lanenih sjemenki u prehranu kokoši može se povećati udio omega tri masnih kiselina u jajima.
Naravno, valja odabrati jaja iz slobodnog uzgoja ili ako sami uzgajate kokoši za jaja, razmislite o ovom potezu.
Nadalje, orašasti plodovi i sjemenke, pored zdravih masti, daju i vlakna, a njihova dnevna porcija od oko 30 g zaista je optimalna da se pridonese smanjenju upalnih procesa. Ne treba posebno napomenuti kako trebate prednost dati neprženim i neslanim orašastim plodovima i sjemenkama.
Maslinovo ulje je, srećom, u čestoj upotrebi, no ako možete nabaviti ekstra djevičansko maslinovo ulje koje ćete dodati u salate ili djevičansko maslinovo ulje na kojem ćete pirjati, svakako mu dajte prednost. Ekstra djevičansko maslinovo ulje sadrži spoj oleokantal koji djeluje protuupalno.
2 – 3 jušne žlice maslinovog ulja dnevno mogu se uklopiti u prehranu, ovisno o energetskim potrebama.
Tamnozeleno lisnato povrće poput špinata, kelja, ali i brokule sadrže vlakna i antioksidanse koji reguliraju upalne procese. Zapravo, svaki dan bismo trebali pojesti nešto zeleno od povrća. Idealno je da rotirate zeleno povrće, pa ako ste danas jeli rikolu, sutra možete matovilac ili špinat.
Prema principima zdrave prehrane preporuka za unos povrća su barem tri porcije raznolikog povrća dnevno. To znači da ga možete dodati u glavne obroke, bilo kao salatu, u variva, složence, povrće iz pećnice, kuhano ili pirjano povrće.
Agrumi, bobičasto voće
Agrumi su bogati vitaminom C, esencijalnim vitaminom koji je i antioksidans pa ga moramo unositi svaki dan. Razmislite o limunadi bez šećera, a ostale vrste agruma uvrstite u međuobroke. Pri tome, kivi je čak dobar izbor voća navečer jer pomaže kod sna.
Bobičasto voće poput borovnica, kupina, ribizla, ali i višanja bogato je polifenolima i antocijanima koji smanjuju oksidativan stres. U ovom slučaju čak od pomoći može biti čisti sok od višnje bez dodanog šećera.
Dobra je vijest da ne morate čekati sezonu ovog voća, već se opskrbite smrznutim inačicama koje zadržavaju sve vitamine i minerale.
Iako su žitarice počele dobivati negativnu konotaciju, i dalje je preporuka jesti one prave cjelovite žitarice koje nesumnjivo pridonose zdravlju zbog udjela vitamina, minerala i vlakana, a pseudožitarice poput kvinoje ili amaranta sadrže i dobru količinu proteina te su bez glutena.
Dodatno, razmislite o šalici zelenog čaja od cijelih listića. Imajte na umu kako se pravilno sprema čaj; temperatura ne smije biti viša od 80 °C, a procijedite ga već nakon 2 – 3 minute. Biljni začini, posebice mediteranski, odlična su nadopuna za protuupalnu prehranu.
Dakle, fokus stavite na namirnice koje bi ubacili u svoju prehranu. Nemojte stalno razmišljati što izbaciti. Kada fokus prebacite na namirnice koje vaše tijelo treba, prirodno ćete suziti prostor za prerađene namirnice koje djeluju proupalno.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare