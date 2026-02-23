Kako izgledaju gljivice na stopalima

Prostor između četvrtog i petog prsta najčešće je prvo zahvaćeno područje. Zašto baš ondje? To je najtoplije i najvlažnije mjesto na stopalu, pravi raj za mikroorganizme slične plijesni koji žive u mrtvim stanicama kože. Koža na tom mjestu počinje pucati i ljuštiti se, a mnogi to prvotno pripisuju suhoći ili neudobnoj obući.