Na što sve ukazuje jutarnja glavobolja?

Jutarnje glavobolje mogu se pojaviti iz različitih razloga. Mogu se pojaviti s vremena na vrijeme nakon lošeg sna ili kada ste pod stresom, ili se pak mogu javljati svakodnevno. Glavobolje u ranim jutarnjim satima često pacijenta i probude nakon četiri sata ujutro ili se mogu javiti u prvim minutama nakon buđenja.

Glavobolje povezane s apnejom u snu također se javljaju u ranim jutarnjim satima. Jedna studija je pokazala da je jedna od pet osoba s apnejom u snu prijavilo jutarnje glavobolje. Napadi migrene su vrlo česta vrsta glavobolje koja se najčešće javlja u ranim jutarnjim satima.

Poremećaji spavanja mogu dovesti do glavobolje, posebno migrene. Nova istraživanja pokazuju da poremećaj spavanja može izazvati epizodu migrene i biti prethodnik migrenske bolesti koja se kasnije razvija. Poremećaji spavanja su povezani s češćom i izraženijom migrenom koja nekada može postati i kronična.

Istraživanja su povezivala poremećaje spavanja kao što su nesanica i loša kvaliteta sna s češćim i intenzivnijim glavoboljama. Oko 50 posto ljudi koji imaju glavobolje ili migrenu imaju nesanicu.

Koje su vrste ranih jutarnjih glavobolja?

Glavobolja može biti po tipu tupog, oštrog ili pulsirajućeg bola. Trajanje glavobolje također može značajno varirati. Postoji oko 150 vrsta glavobolja.

One za koje se zna da se često javljaju u ranim jutarnjim satima su:

– migrena

– klaster glavobolja

– hipnična glavobolja

– tenzijska glavobolja

– paroksizmalna hemikranija

Uzroci jutarnjih glavobolja

Evo nekih stanja i faktora koji mogu izazvati rane jutarnje glavobolje:

Nesanica

Nesanica može utjecati na obrasce spavanja i uzrokovati nedostatak sna. Nedostatak sna je najčešći uzročnik jutarnjih glavobolja i može izazvati migrenu. Nesanica se može liječiti na različite načine. Prvi korak je da o tome razgovarate sa svojim liječnikom, pišu Vijesti.me.

Depresija ili anksioznost

Istraživanja pokazuju da se poremećaji raspoloženja i epizode migrene često javljaju zajedno, a postojanje jednog ukazuje na veći rizik od drugog. Na primjer, što je veća učestalost epizoda migrene kod osobe, veća je vjerovatnoća da će imati poremećaje raspoloženja, i obrnuto.

Referentne znanstvene studije su došle do zaključka da pacijenti s migrenom imaju 2,5 puta veću vjerojatnost da će biti depresivniji od ljudi koji nemaju migrenu i između 2 do 5 puta veću vjerojatnost od razvoja anksioznih poremećaja. Različiti poremećaji mentalnog zdravlja također mogu dovesti do nesanice što može dodatno povećati rizik od pojave jutarnjih glavobolja.

Apneja u snu

Poremećen san uzrokovan hrkanjem ili sleep apnejom može biti izvor ranih jutarnjih glavobolja. Hrkanje može biti samostalno stanje ili simptom apneje. Apneja u snu uzrokuje prekide disanja povremeno tokom cijele noći. Generalno govoreći, glavobolje povezane s apnejom u snu traju oko 30 minuta.

Škripanje zubima

Škripanje ili stiskanje zuba je također poznato kao bruksizam. Ovo stanje se može javiti noću kao poremećaj spavanja. Jutarnja glavobolja se obično povezuje s bruksizmom, ali istraživanja su kontradiktorna o tome uzrokuje li bruksizam zaista glavobolju. Neki znanstvenici vjeruju da glavobolje povezane s bruksizmom mogu zapravo proizaći iz poremećaja u temporomandibularnom zglobu (TMZ) u vilici.

Glavobolja koja se javlja kod bruksizma je uglavnom tupa i obično je lokalizirana u blizini sljepoočnica. Bruksizam je također povezan s drugim poremećajima spavanja kao što je apneja u snu i može izazvati oštećenje zuba i bol u vilici.

Naprezanje mišića vrata

Glavobolje u ranim jutarnjim satima mogu biti posljedica naprezanja mišića u vratu. Jastuci bi trebali pomoći zadržati položaj za spavanje koji pravilno podržava položaj vrata i kralježnice. Jastuk treba držati glavu i vrat u položaju sličnom onom kada stojite.

Mamurluk i alkohol

Glavobolje u ranim jutarnjim satima mogu biti posljedica (zlo)upotrebe alkohola. Obilna konzumacija alkohola može dovesti do neadekvatnog sna i rane jutarnje glavobolje. Količina alkohola koja će dovesti do mamurluka varira od osobe do osobe.

Poremećaji temporomandibularnog zgloba (TMZ)

Glavobolje, često u ranim jutarnjim satima, mogu biti povezane s vilicom. Glavobolja je jedan od najčešćih prijavljenih simptoma poremećaja temporomandibularnog zgloba (TMZ). Poremećaji TMZ mogu izazvati bol, ukočenost i škljocanje u vilici, kao i glavobolju. Uzrok ovih poremećaja nije poznat, ali se javljaju kada TMZ ne funkcionira. Ovo je zglob koji spaja vilicu i omogućava vam da pričate, žvacčete hranu i otvarate usta.

Lijekovi

Lijekovi mogu remetiti obrasce spavanja, što dovodi do poremećaja sna i ranih jutarnjih glavobolja. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako sumnjate da lijekovi izazivaju rane jutarnje glavobolje. Neki lijekovi koji se koriste za liječenje glavobolje mogu izazvati poremećaj spavanja. Također, neki lijekovi, kao što su benzodiazepini, koji se koriste za liječenje poremećaja spavanja, mogu izazvati ili pogoršati glavobolju.

Previše spavanja

Previše spavanja također može biti okidač pojave ranih jutarnjih glavobolja. Točan razlog za to je nepoznat, ali se generalno smatra da potiče od poremećaja u prirodnom cirkadijalnom ritmu i neuronskim putevima u mozgu.

Najbolji način da izbjegnete jutarnju glavobolju uzrokovanu pretjeranim spavanjem je da vratite svoj prirodni ciklus budnosti i spavanja tako što ćete svake noći odlaziti u krevet otprilike u isto vrijeme i ustajati u manje-više isto vrijeme najveći broj dana u tjednu.

Tumor

Ljudi se ponekad brinu da imaju tumor na mozgu kada primijete jutarnje glavobolje. Iako obična jutarnja glavobolja može biti simptom tumora na mozgu, šanse su jako male ako je jutarnja glavobolja jedini simptom. Jutrnju glavobolju kod tumora mozga gotovo uvijek prate i drugi neurološki simptomi.

Druge bolesti

Jutarnje glavobolje se mogu javiti i zbog drugih bolesti. Stanja koja mogu izazvati kronične jutarnje glavobolje su hipertenzija (povišen krvni tlak) i bolesti mišićno-koštanog sustava. Obavezno razgovarajte sa svojim liječnikom o svim simptomima koje imate, pišu Vijesti.me.

Jeste li znali da je dehidracija jedan od najčešćih uzroka glavobolje? Trenutak kada osjetimo žeđ može značiti da smo već dehidrirani. Zato treba piti oko dvije litre vode dnevno u svako doba godine.

