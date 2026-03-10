Oglas

Kako pripremiti organizam na dolazak proljetnih alergija

N1 Info
10. ožu. 2026. 18:12
Dok priroda polako izlazi iz zimskog sna, mnogi ljudi već osjećaju najave nadolazeće sezone alergija.

Iako proljeće kalendarski još nije počelo, stručnjaci u Mahnomen Healthu podsjećaju da je pravo vrijeme da se pripremite kako biste uživali u ljepoti nadolazećih dana uz minimalnu nelagodu.

Razumijevanje sezonskih alergija

Alergije se javljaju kad naš imunološki sistem reaguje na strane čestice poput peludi, plijesni i grinja. Ovaj imunološki odgovor može uzrokovati niz simptoma koji utječu na svakodnevni život.

Uobičajeni simptomi sezonskih alergija uključuju kihanje, curenje iz nosa, svrbež očiju i začepljenost nosa. Ovi simptomi mogu značajno smanjiti kvalitet života, poremetiti san i otežati obavljanje dnevnih aktivnosti.

Kako se pripremiti za sezonu alergija

Započnite sezonu razgovorom o svojim simptomima s liječnikom. Personalizirani plan liječenja i testiranje na alergije mogu biti prvi korak prema olakšanju.

Smanjite izloženost peludi tako što ćete držati prozore zatvorenima tijekom dana kad je koncentracija peludi visoka i koristiti pročišćivače zraka u svom domu, prenosi Klix.ba.

Jednostavne navike poput pranja ruku i presvlačenja nakon aktivnosti na otvorenom mogu značajno smanjiti širenje peludi u kući. Također, lijekovi bez recepta i prirodni tretmani mogu biti efikasni.

Napredne mjere opreza

Za osobe s teškim alergijama, redovni pregledi omogućuju personalizirane prilagodbe i kreiranje optimalnog plana liječenja.

Budite informisani o dnevnoj količini peludi i kvaliteti zraka u svom području. Neke aplikacije omogućuju praćenje u stvarnom vremenu i pomažu smanjiti izloženost kada su razine peludi visoke.

