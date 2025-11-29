Kombinacije suplemenata koje treba izbjegavati

Što učiniti: Uzimajte željezo najmanje dva sata prije ili nakon hrane bogate kalcijem (poput mliječnih proizvoda, lisnatog zelenog povrća ili konzervirane ribe s kostima) ili dodataka kalcija. Kalcij se najbolje apsorbira kad se uzima u manjim dozama (500 mg ili manje) raspoređenim tijekom dana, kaže Lamees Hamdan, dr. med., integrativna liječnica. Kalcijev citrat može se uzimati s hranom ili bez nje, dok je kalcijev karbonat najbolje uzimati uz obrok jer se oslanja na želučanu kiselinu za optimalnu apsorpciju.