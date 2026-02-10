Konzumacija ovih namirnica može poboljšati zdravlje štitnjače

Ilustracija / Pixabay / Ilustracija / Pixabay

Štitnjača je vrlo važna žlijezda u tijelu koja upravlja metabolizmom, razinom energije i tjelesnom temperaturom. Kada njezina funkcija nije optimalna, mogu se javiti problemi poput hipotireoze, odnosno usporenog rada štitnjače, ili hipertireoze, odnosno njezina pojačanog rada.

Iako pravilna prehrana ne može zamijeniti medicinsko liječenje, određene namirnice mogu pomoći u očuvanju funkcije štitnjače i podržati hormonsku ravnotežu.

Jaja su bogata jodom, selenom i vitaminima B kompleksa, što doprinosi zaštiti štitnjače. Masna riba, poput lososa, sardina i srdela, sadrži omega-3 masne kiseline koje smanjuju upalne procese, osobito kod autoimunih poremećaja.

Brazilski oraščići, zbog visokog sadržaja selena, pomažu u pretvorbi hormona T4 u njegov aktivni oblik T3, dok lisnato povrće poput špinata, blitve i kelja osigurava magnezij i antioksidanse. Kupusnjače se preporučuje konzumirati kuhane jer sirove mogu smanjiti apsorpciju joda.

Bobičasto voće, poput borovnica i malina, bogato je antioksidansima koji štite štitnjaču, dok češnjak, zahvaljujući svojim protuupalnim svojstvima, može pomoći u smanjenju kroničnih upala. Batat doprinosi stabilizaciji razine šećera u krvi i podržava hormonsku ravnotežu.