Krčko blato spas je za zdravlje: "I dalje je besplatno, a u europskim lječilištima teglica i do 60 eura!"

N1 Info
|
10. kol. 2025. 08:04
Netko voli šljunčane, netko stjenovite, netko pješčane plaže, a neki se vole premazati blatom. Kažu da blato pomaže u smanjenju stresa te ima sposobnost upijanja toksina i nečistoća iz tijela.

Prirodne blagodati

Briga o zdravlju u uvalu Soline na Krku dovela je obitelj iz Švicarske. Za ljekovitost blata s plaže Meline čuli su od prijatelja i željeli se osobno uvjeriti djeluje li.

"Kad to povežete sa stresom i današnjim življenjem, ovo blato veoma opušta. Dobro je za žene, za celulit, za tijelo, kožu, za njegu – sve u jednom", rekla je Jasmina iz Švicarske.

"Osjetio sam dobru reakciju, osjetio sam izvlačenje. Namazao sam i glavu. Baš se isplati doći ovdje", dodao je Amir, također iz Švicarske.

Ove sezone blagodatima prirode otoka Krka vratila se i njemačka obitelj.

"Već smo bili ovdje prije nekoliko godina i bilo je to lijepo iskustvo. Mislim da je to pomalo i stvar vlastita uvjerenja, no čini mi se da je blato dobro za kožu", rekao je Darius iz Njemačk, prenosi HRT.

Potvrda ljekovitosti

Ljekovitost krčkog blata, koje sadrži visoke koncentracije minerala i organskih ostataka biljnog i životinjskog podrijetla, posebno kod reumatskih i kožnih bolesti, potvrdila su brojna znanstvena istraživanja.

"Ispitivanje je vršio Geološki institut iz Zagreba, a pojedini znanstvenici su ovdje radili istraživačke radove. Najdetaljnija ispitivanja provedena su u sklopu studije koja se priprema s Primorsko-goranskom županijom za izgradnju zdravstvenog centra Meline", rekao je Neven Komadina, načelnik općine Dobrinj.

Zaustavljena izgradnja zdravstvenog centra

Planirana gradnja zdravstvenog centra zaustavljena je zbog prisutnosti ptica i zaštićenih biljnih vrsta, pa je lokalitet postao dio ekološke mreže Natura 2000.

"Tu prolaze migratorne ptice, neke se zadržavaju i gnijezde u šašu. Ima ih preko pedeset vrsta", istaknuo je Boris Latinović, direktor Turističke zajednice općine Dobrinj.

Besplatno i dostupno svima

Ljekovito blato zasad ostaje besplatno i javno dostupno.

"Jedna teglica ljekovitog blata u ljekarnama stoji oko 20 eura, a u europskim lječilištima tretman košta od 50 do 60 eura. Svojim sastavom – sumporom, silicijem, magnezijem i kalcijem – blato ima protuupalni učinak", pojasnila je mag. nutr. Asmira Husić Mulabećirović, dr. med.

Blato se, dodala je, najviše koristi kod reumatoidnog artritisa, osteomuskulatornih oboljenja, ginekoloških stanja i različitih trauma, a preporučuje se primjena uz liječnički nadzor.

Liječnica obiteljske medicine iz opatijskog Doma zdravlja provela je istraživanje o učinkovitosti krčkog blata kod djece s atopijskim dermatitisom. Rezultati su pokazali smanjenje svrbeža za čak 72 posto.

Čini se da nam priroda nudi brojna rješenja – a ako i nema učinka, uvijek ostaje zabavno iskustvo mazanja i valjanja u blatu.

