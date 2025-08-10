ljekovito i prirodno
Krčko blato spas je za zdravlje: "I dalje je besplatno, a u europskim lječilištima teglica i do 60 eura!"
Netko voli šljunčane, netko stjenovite, netko pješčane plaže, a neki se vole premazati blatom. Kažu da blato pomaže u smanjenju stresa te ima sposobnost upijanja toksina i nečistoća iz tijela.
Prirodne blagodati
Briga o zdravlju u uvalu Soline na Krku dovela je obitelj iz Švicarske. Za ljekovitost blata s plaže Meline čuli su od prijatelja i željeli se osobno uvjeriti djeluje li.
"Kad to povežete sa stresom i današnjim življenjem, ovo blato veoma opušta. Dobro je za žene, za celulit, za tijelo, kožu, za njegu – sve u jednom", rekla je Jasmina iz Švicarske.
"Osjetio sam dobru reakciju, osjetio sam izvlačenje. Namazao sam i glavu. Baš se isplati doći ovdje", dodao je Amir, također iz Švicarske.
Ove sezone blagodatima prirode otoka Krka vratila se i njemačka obitelj.
"Već smo bili ovdje prije nekoliko godina i bilo je to lijepo iskustvo. Mislim da je to pomalo i stvar vlastita uvjerenja, no čini mi se da je blato dobro za kožu", rekao je Darius iz Njemačk, prenosi HRT.
Potvrda ljekovitosti
Ljekovitost krčkog blata, koje sadrži visoke koncentracije minerala i organskih ostataka biljnog i životinjskog podrijetla, posebno kod reumatskih i kožnih bolesti, potvrdila su brojna znanstvena istraživanja.
"Ispitivanje je vršio Geološki institut iz Zagreba, a pojedini znanstvenici su ovdje radili istraživačke radove. Najdetaljnija ispitivanja provedena su u sklopu studije koja se priprema s Primorsko-goranskom županijom za izgradnju zdravstvenog centra Meline", rekao je Neven Komadina, načelnik općine Dobrinj.
Zaustavljena izgradnja zdravstvenog centra
Planirana gradnja zdravstvenog centra zaustavljena je zbog prisutnosti ptica i zaštićenih biljnih vrsta, pa je lokalitet postao dio ekološke mreže Natura 2000.
"Tu prolaze migratorne ptice, neke se zadržavaju i gnijezde u šašu. Ima ih preko pedeset vrsta", istaknuo je Boris Latinović, direktor Turističke zajednice općine Dobrinj.
Besplatno i dostupno svima
Ljekovito blato zasad ostaje besplatno i javno dostupno.
"Jedna teglica ljekovitog blata u ljekarnama stoji oko 20 eura, a u europskim lječilištima tretman košta od 50 do 60 eura. Svojim sastavom – sumporom, silicijem, magnezijem i kalcijem – blato ima protuupalni učinak", pojasnila je mag. nutr. Asmira Husić Mulabećirović, dr. med.
Blato se, dodala je, najviše koristi kod reumatoidnog artritisa, osteomuskulatornih oboljenja, ginekoloških stanja i različitih trauma, a preporučuje se primjena uz liječnički nadzor.
Liječnica obiteljske medicine iz opatijskog Doma zdravlja provela je istraživanje o učinkovitosti krčkog blata kod djece s atopijskim dermatitisom. Rezultati su pokazali smanjenje svrbeža za čak 72 posto.
Čini se da nam priroda nudi brojna rješenja – a ako i nema učinka, uvijek ostaje zabavno iskustvo mazanja i valjanja u blatu.
