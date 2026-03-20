VIDEO / Isprobao je vojnu metodu spavanja koja obećava san za dvije minute - evo kako je prošlo

Jedan je YouTuber odlučio testirati popularnu "vojnu metodu uspavljivanja" i otkriti djeluje li ona doista ili je to samo još jedan mit.
Za ovu tehniku se kaže da potječe iz vojske i koristi se u situacijama kada trebate brzo zaspati, bez obzira na okolnosti.
Mnogi se, posebno posljednjih godina, bore s kvalitetnim snom. Društvene mreže, televizija i stalna izloženost sadržaju drže vas budnima do kasno u noć. Čak i kada idete na spavanje na vrijeme, često se događa da se prevrćete i okrećete po krevetu, razmišljajući o odgovornostima koje vas čekaju ili da se nećete moći dovoljno naspavati, piše Nova.rs.
Zato se postavlja pitanje, može li vam ova metoda doista pomoći da lakše dosegnete preporučenih sedam do devet sati sna?
Što je vojna metoda hipnoze?
Ova je tehnika prilično jednostavna i ne zahtijeva posebnu pripremu. Ne radi se o brojanju ovaca, već o metodi koju navodno koriste piloti borbenih lovaca kako bi ostali odmorni i održali brze reflekse.
Proces započinje ležanjem u udobnom položaju, a zatim postupnim opuštanjem tijela, od glave do pete. YouTuber Sean Andrew odlučio je testirati ovu metodu tjedan dana.
Kondicijski trener Justin Agustin ranije je tvrdio da, ako se pravilno primijeni, ova tehnika može pomoći ljudima da zaspu za samo dvije minute, u 96 posto slučajeva, što zvuči prilično impresivno.
Djeluje li?
Ova metoda je prvi put detaljno opisana u knjizi "Relax and Win: Championship Performance" iz 1981. godine, autora američkog trenera Lloyda Budda Wintera. U ovoj verziji naglasak je na postupnom opuštanju, počevši od vlasišta, preko sljepoočnica i čela, pa sve do ostatka tijela.
Andrew objašnjava da trebate nakratko zategnuti svaki dio tijela, od lica do ruku i stopala, a zatim potpuno pustiti i dopustiti si da se opustite.
Jedan od ključnih koraka je mentalna komponenta, ponavljanje fraze "ne misli" kako biste smirili um i odvratili ga od svakodnevnih briga.
Priznaje da isprva nije imao uspjeha, ali tijekom snimanja primijetio je da zapravo počinje tonuti u san, što znači da se metoda na kraju ipak isplatila.
Kao i kod većine tehnika, potrebno je malo vježbe da biste dobili pravi učinak i promijenili navike spavanja.
Naravno, nekima će biti potrebne dodatne promjene, poput smanjenja konzumacije alkohola ili usvajanja zdravijih večernjih rutina.
Jedno je sigurno, san je puno važniji nego što većina ljudi misli, i sljedeći put kada ne budete mogli spavati, ova metoda bi se mogla isplatiti isprobati.
