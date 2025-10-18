Novi sojevi covida se šire: Na ovih 12 simptoma trebate obratiti pažnju

Pixabay / Ilustracija

Kako vrijeme postaje hladnije i više vremena provodimo u zatvorenom, pojavljuje se sve više sezonskih infekcija. Britanci se trenutno bore s prehladama, gripom i Covidom – a dva nova soja posljednjeg brzo se šire diljem zemlje.

Stratus (XFG) i Nimbus (NB.1.8.1), najnoviji sojevi Covida, dominiraju naslovnicama.

Prema riječima dr. Brune Silvestera Lopesa, predavača mikrobiologije na Sveučilištu Teesside, oba soja su „vrlo zarazna“, ali se ne smatra da uzrokuju teže oblike bolesti od prethodnih varijanti, upozorava Express.

Prema NHS-u, ovo su 12 simptoma Covida na koje treba paziti:

visoka temperatura ili drhtavica – visoka temperatura znači da vam je prsa ili leđa vruća na dodir



kratak dah



mučnina ili povraćanje



začepljen ili curav nos



glavobolja



osjećaj umora ili iscrpljenosti



bolovi u tijelu



gubitak apetita



grlobolja



gubitak ili promjena osjeta mirisa ili okusa



novi, neprekidni kašalj – znači kašljanje dulje od jednog sata ili tri ili više napada kašlja u 24 sata



proljev

Većina ljudi može liječiti Covid kod kuće, ali trebate hitno posjetiti svog liječnika ako:

ste zabrinuti zbog svojih simptoma ili simptoma djeteta, ili niste sigurni što učiniti



vi ili dijete imate visoku temperaturu koja traje 5 dana ili dulje, ili se ne spušta nakon uzimanja paracetamola



simptomi se pogoršavaju ili se ne poboljšavaju



dijete od 3 do 6 mjeseci ima temperaturu od 39°C ili višu, ili mislite da ima visoku temperaturu



dijete mlađe od 3 mjeseca ima temperaturu od 38°C ili višu, ili mislite da ima visoku temperaturu



vi ili dijete imate druge znakove bolesti, poput osipa, gubitka apetita ili slabosti



Posebno je važno potražiti liječničku pomoć ako ste u skupini s povećanim rizikom od težeg oblika Covida-19 – primjerice, ako ste trudni, imate 60 ili više godina, ili oslabljen imunološki sustav.