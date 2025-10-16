Kako bi se smanjilo širenje svih vrsta virusa, stručnjaci savjetuju ponovno nošenje maski, osobito u gužvama i javnom prijevozu. "Nosim masku kako bih se zaštitio od svih vrsta virusa koji se prenose zrakom, uključujući prehladu i gripu, osobito kad ljudi oko mene kašlju ili kišu. Većina ljudi se ne uzrujava kad vide masku – a ona stvarno pomaže, ako je nosite ispravno“, rekao je prof. Openshaw.