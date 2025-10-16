Oglas

Stručnjaci objasnili

Simptomi covida i gripe: Kako ih prepoznati i razlikovati od prehlade


N1 Info

16. lis. 2025. 07:04



Broj osoba hospitaliziranih zbog Covida u Engleskoj porastao je za 60 posto u samo mjesec dana, a kako se približava jesen, stručnjaci strahuju da će stopa zaraze i dalje rasti.

Zdravstvene vlasti u Britaniji izražavaju zabrinutost jer broj slučajeva Covida i gripe raste u razdoblju kada ovogodišnji program cijepljenja tek počinje, piše Mirror.

Profesor Lawrence Young, molekularni onkolog s Sveučilišta Warwick, rekao je da je ovaj porast „zabrinjavajuć“ jer dolazi „vrlo rano u jesenskoj sezoni“. Istodobno, raste i broj slučajeva gripe, posebno soja influence A, koji se smatra najopasnijim.

Simptomi novih sojeva Covida

Najnoviji sojevi koronavirusa često uzrokuju simptome koje je lako zamijeniti s prehladom ili gripom.

Najčešći simptomi su:

  • vrlo bolno grlo,
  • stalni kašalj,
  • otežano disanje.

Stručnjaci upozoravaju da, iako se simptomi čine blagima, zaraza se može brzo proširiti, osobito među starijima i osobama oslabljenog imuniteta.

Kako se zaštititi – savjeti stručnjaka

Liječnici su istaknuli nekoliko ključnih koraka kojima možete zaštititi sebe i svoju obitelj. Iako se neki savjeti mogu činiti jednostavnima, stručnjaci upozoravaju da ih ne treba zanemariti.

1. Cijepite se protiv Covida i gripe

Profesor Peter Openshaw, pulmolog i imunolog s Imperial Collegea u Londonu, poručio je da bi se svi koji imaju priliku trebali cijepiti protiv Covida ili gripe.
Prof. Openshaw preporučuje cijepljenje svima koji su ranije imali teži oblik gripe ili žive s osobama osjetljivijeg zdravlja.

2. Nosite zaštitne maske u zatvorenim prostorima

Kako bi se smanjilo širenje svih vrsta virusa, stručnjaci savjetuju ponovno nošenje maski, osobito u gužvama i javnom prijevozu. "Nosim masku kako bih se zaštitio od svih vrsta virusa koji se prenose zrakom, uključujući prehladu i gripu, osobito kad ljudi oko mene kašlju ili kišu. Većina ljudi se ne uzrujava kad vide masku – a ona stvarno pomaže, ako je nosite ispravno“, rekao je prof. Openshaw.

3. Perite ruke i redovito provjetravajte prostor

Kao i uvijek, redovito pranje ruku toplom vodom i sapunom pomaže u sprječavanju širenja infekcija.
Također, dobra ventilacija prostorija može znatno smanjiti rizik od zaraze.

Savjetuje se svima da tijekom jeseni i zime razmotre uzimanje dnevnog dodatka vitamina D (10 mg), koji pomaže u jačanju imunološkog sustava.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pročitaj komentare (1)
