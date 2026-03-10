Zašto me peku tabani

No peckanje tabana mogu izazvati i ozbiljnije infekcije. HIV, lajmska bolest, sifilis — sve to oštećuje živce i može se očitovati žarenjem u stopalima. Posebno je nezgodna lajmska bolest. Simptomi se znaju pojaviti tek tjednima ili mjesecima nakon ugriza krpelja. Netko prošeta šumom u lipnju, zaboravi na ugriz, a tek u listopadu počne osjećati čudno peckanje u tabanima. Povezati jedno s drugim tada je teško i pacijentu i liječniku.