Perete suđe, gledate televiziju ili se samo spremate za spavanje — i odjednom osjetite toplinu ispod stopala. Onu neugodnu, koja podsjeća na žar. Kod nekih se javi usred noći, kod drugih ne popušta cijeli dan. Žarenje tabana većina ljudi pripiše umoru ili tijesnim cipelama. Prebole i nastave dalje. Ali kad se taj osjećaj vraća iznova, tijelo pokušava nešto reći.
Tko god je iskusio stalno pečenje u stopalima zna koliko to smeta. Pogotovo noću, kad bi trebali spavati, a tabani gore. Loš san povlači za sobom umor, kratku živčanost, pad raspoloženja. Zanemariti takav simptom znači riskirati da se stanje pogorša.
Kako nastaje osjećaj žarenja
Ispod kože stopala nalaze se sitna osjetna živčana vlakna. Njihov posao je jednostavan — prenijeti mozgu podatke o boli i temperaturi. Kad se ta vlakna oštete ili nadraže, mozak počne primati krive signale. Stopala nisu vruća, ali mozak tumači kao da jesu. Otuda onaj neugodan osjećaj gorenja bez ikakvog stvarnog izvora topline.
Neurolog dr. Mirza Masoom Abbas objašnjava da se radi o perifernoj neuropatiji. Uzroci su raznoliki — od metaboličkih poremećaja i nedostatka vitamina do autoimunih bolesti. Upravo zato peku tabani i kod ljudi koji nemaju nikakav očit zdravstveni problem.
Pitanje „zašto me peku tabani" postavlja si više ljudi nego što biste očekivali. Odgovor rijetko leži u jednom čimbeniku, što i liječnicima otežava postavljanje dijagnoze.
Šećerna bolest kao čest okidač
Kad netko spomene žarenje stopala, dijabetes je prvo na što većina pomisli. Opravdano. Trajno povišen šećer u krvi polako nagriza periferne živce po cijelom tijelu. Stopala su pritom na udaru više od ostalih dijelova — najdalje su od srca, prokrvljenost je slabija, a živci osjetljiviji. Oštećenja se gomilaju tiho, godinama, dok se jednog dana ne pojave prvi simptomi.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, gotovo polovica dijabetičara tijekom života razvije neki oblik periferne neuropatije. Nezgodan dio priče? Mnogi ljudi uopće ne znaju da im je šećer povišen. Žive bez dijagnoze, a žarenje tabana bude prvi signal da s metabolizmom nešto nije kako treba. Zato redovita kontrola glukoze u krvi nije nikakvo pretjerivanje — nego čista računica.
Ljudi često pitaju zašto im tabani peku baš noću. Odgovor je zapravo logičan. Preko dana hodamo, radimo, glava nam je zauzeta stotinom stvari. Tijelo nema prostora registrirati suptilnu bol. Ali navečer, kad legnete i sve utihne, živčani sustav napokon dobije priliku poslati signale koje je danju prigušivao.
Štitnjača i hormonalna neravnoteža
Na ovaj uzrok rijetko tko posumnja. Hipotireoza — slabo aktivna štitnjača — može stajati iza žarenja u stopalima, a da to ni liječnik opće prakse ne poveže odmah. Hormoni štitnjače upravljaju metabolizmom na razini svake stanice u tijelu. Kad ih je premalo, živčane stanice ostaju bez dovoljno energije za normalan rad. Periferni živci, uključujući one u stopalima, postupno propadaju. I tu se javlja ono peckanje tabana koje ne prolazi.
Žene iznad 40 trebale bi ovome posvetiti posebnu pozornost jer je hipotireoza kod njih statistički češća. Ako uz pečenje tabana osjećate umor koji odmor ne popravlja, debljate se bez jasnog razloga i koža vam puca od suhoće — vrijedi provjeriti štitnjača. Jedan krvni test otkriva problem, a terapija je relativno jednostavna. Razlika u svakodnevnom životu zna biti ogromna.
Nedostatak vitamina koji se lako previdi
Vitamin B12 drži živčani sustav na okupu — doslovno. Bez njega se mijelin, zaštitni omotač oko živaca, počinje raspadati. Tada kreću trnci, utrnulost, pa i ono upornog žarenje u stopalima koje ne jenjava. Vegetarijanci i vegani posebno su podložni ovom nedostatku. B12 se u prirodi nalazi gotovo isključivo u mesu, jajima, mliječnim proizvodima i ribi, pa tko te namirnice izostavi iz prehrane lako ostane kratkih rukava.
Ali peckanje stopala ne dolazi samo od manjka vitamina. Može biti i obrnuto. Pretjerane doze vitamina B6 — iznad 200 miligrama dnevno kroz duže razdoblje — oštećuju periferne živce i izazivaju gotovo iste tegobe. Slično vrijedi i za višak vitamina B1. Zato gutanje suplemenata na vlastitu ruku, bez da vas liječnik usmjeri, nije baš pametna ideja. Više vitamina ne znači automatski bolje zdravlje — ponekad znači upravo suprotno.
Infekcije i gljivice
Uzrok ne mora uvijek ležati duboko u živcima. Ponekad je odgovor na samoj koži. Atletsko stopalo — jedna od najčešćih gljivičnih infekcija — ostavlja suhu, ljuskavu kožu koja se ljušti i peče. Tabani pobijele, svrbe, a u zatvorenim cipelama koje ne propuštaju zrak stanje se samo pogoršava. Ljeti, kad se stopala jače znoje, tegobe su najizraženije.
No peckanje tabana mogu izazvati i ozbiljnije infekcije. HIV, lajmska bolest, sifilis — sve to oštećuje živce i može se očitovati žarenjem u stopalima. Posebno je nezgodna lajmska bolest. Simptomi se znaju pojaviti tek tjednima ili mjesecima nakon ugriza krpelja. Netko prošeta šumom u lipnju, zaboravi na ugriz, a tek u listopadu počne osjećati čudno peckanje u tabanima. Povezati jedno s drugim tada je teško i pacijentu i liječniku.
Autoimune bolesti i skriveni neprijatelji
Ponekad se imunološki sustav pobuni protiv vlastitog tijela. Umjesto da brani organizam, počne napadati zdrava tkiva — uključujući živce. Dvije autoimune bolesti posebno se često povezuju s pečenjem stopala: sistemski eritematozni lupus i Sjögrenov sindrom.
Kod lupusa imunološki sustav udara po zglobovima, koži, unutarnjim organima, ali i po živčanim vlaknima. Sjögrenov sindrom većina ljudi poznaje po suhim očima i ustima. Malo tko zna da i on može izazvati žarenje i peckanje u tabanima. Pacijenti to rijetko povežu sa svojom osnovnom dijagnozom, pa trpe mjesecima misleći da je posrijedi nešto bezazleno.
Upravo kod ovih bolesti žarenje tabana ponekad bude onaj prvi znak koji osobu napokon odvede liječniku. Kad uobičajeni nalazi ne pokažu ništa, reumatolog zna otvoriti potpuno drugačiji smjer — i pronaći odgovor tamo gdje ga nitko nije tražio.
Bubrezi, alkohol i toksini u tijelu
Kad bubrezi zakazuju, tijelo gubi sposobnost čišćenja krvi. Toksini koji bi inače završili u urinu ostaju u krvotoku i nadražuju živčana vlakna. Peckanje stopala jedan je od simptoma koji pacijenti s kroničnom bubrežnom bolešću redovito spominju. Teško ga je ublažiti klasičnim sredstvima, a pojačava se navečer, kad tijelo popusti od umora.
Alkohol radi štetu na drugi način. Izravno oštećuje živčana vlakna, a usput remeti i apsorpciju vitamina B skupine — dakle udara s dva kraja odjednom. Pritom ne morate biti ovisnik. I tko pije umjereno, ali godinama bez prekida, može razviti alkoholnu neuropatiju. Tabani počnu peći, trnci se jave u prstima, a poveznica s alkoholom najčešće padne na pamet tek kad liječnik postavi pitanje o navikama. Treba spomenuti i izloženost toksinima poput arsena u zagađenoj vodi — premda su takvi slučajevi kod nas rijetki, nisu nečuveni.
Što napraviti kad tabani počnu gorjeti
Prije svega — treba otkriti zašto se to događa. Dok uzrok nije poznat, svako liječenje je nagađanje. Dr. Abbas savjetuje da se s izabranim liječnikom održava stalan kontakt i da se ne odustaje od pretrage čak ni kad prvi nalazi ne pokažu ništa konkretno. Ako iza žarenja stoji dijabetes, sređivanje šećera u krvi zna donijeti osjetno poboljšanje već za nekoliko tjedana. Kod nedostatka B12 pomažu nadomjesci vitamina, a u težim slučajevima liječnik može propisati oralnu terapiju ili lokalnu primjenu kapsaicina.
Kapsaicin je tvar iz ljutih papričica. Nanosi se kao krema ili flaster, a radi nešto neočekivano — postupno tupi živčane završetke tako da slabije registriraju bol. Dakle, ista tvar koja pali jezik pomaže utišati peckanje u stopalima. Učinak se ne osjeti odmah, treba ga primjenjivati redovito nekoliko dana prije nego razlika postane primjetna.
Metode za svakodnevno olakšanje
Najjednostavniji trik — namočite stopala u hladnu vodu. Nadraženi živci se privremeno smire i olakšanje se osjeti gotovo odmah. Kupka s Epsom soli ide korak dalje. Magnezij se apsorbira kroz kožu, opušta mišiće i smiruje živce. Mnogi to koriste za bolove u mišićima, ali jednako dobro pomaže i kad peku tabani.
Masaža stopala pokreće cirkulaciju, a redovita šetnja tjera više kisika prema perifernim tkivima. Ne treba pretjerivati — dvadesetak minuta hoda dnevno već čini razliku. Samo, mora biti svaki dan. Ono što napravite jednom tjedno tijelo jedva registrira.
Kad nas zaboli koljeno, idemo liječniku. Kad vidimo modricu, stavimo led. Ali kad tabani peku bez vidljivog razloga, većina odgađa. Čeka da prođe samo od sebe. A kod neuropatija je upravo vrijeme ono što odlučuje — što se ranije otkrije uzrok, to su izgledi za oporavak bolji.
Stopala svaki dan nose cijelu težinu tijela. Prolaze kilometre, trpe opterećenje, i ne žale se. Kad napokon pošalju signal, zaslužuju da ga netko čuje. Osjećaj žarenja koji djeluje bezazleno može biti prvi trag prema dijagnozi na koju nitko nije ni pomislio.
