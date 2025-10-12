izbjegavajte ih
Ovih šest svakodnevnih navika moglo bi ugroziti zdravlje vašeg mjehura
Mjehur je lako zanemariti – sve dok ne počne stvarati probleme. Ovaj mali, balonasti organ u donjem dijelu mokraćnog sustava tiho pohranjuje i izlučuje mokraću, pomažući tijelu da ukloni otpad i održi ravnotežu tekućina.
No, baš kao i srce ili pluća, i mjehur zahtijeva njegu. Ako ga zanemarite, riskirate nelagodu, infekcije mokraćnog sustava, a u nekim slučajevima i ozbiljnije poremećaje poput inkontinencije (nevoljnog otjecanja mokraće) ili čak raka mjehura, piše Science alert.
Dobra vijest: mnogi se problemi s mjehurom mogu spriječiti – i često su povezani s svakodnevnim navikama. Evo šest najčešćih koje mogu sabotirati zdravlje mjehura.
1️⃣ Zadržavanje mokraće predugo
Odgađanje odlaska na WC uzrokuje nakupljanje mokraće i rastezanje mišića mjehura. S vremenom to može oslabiti njihovu sposobnost kontrakcije i potpunog pražnjenja, što vodi do zadržavanja mokraće.
Istraživanja pokazuju da dugotrajno zadržavanje omogućuje bakterijama da se množe, čime raste rizik od infekcija mokraćnog sustava (IMS).
Stručnjaci preporučuju pražnjenje mjehura svaka tri do četiri sata. U težim slučajevima, kronično zadržavanje može oštetiti bubrege.
Kad idete na toalet, opustite se – osobito žene trebaju sjediti potpuno na dasci, a ne „visjeti“, kako bi se zdjelični mišići mogli pravilno opustiti.
Isprobajte i dvostruko mokrenje: nakon što završite, pričekajte 10–20 sekundi i pokušajte ponovno, kako biste bili sigurni da je mjehur potpuno ispražnjen.
2️⃣ Nedovoljno pijenje vode
Dehidracija čini mokraću gušćom i iritantnijom za sluznicu mjehura te povećava rizik od infekcija. Ciljajte na 6–8 čaša vode dnevno (oko 1,5 do 2 litre), više ako ste fizički aktivni ili ako je vruće vrijeme.
Ako imate bolesti bubrega ili jetre, posavjetujte se s liječnikom. Premalo tekućine također može uzrokovati zatvor, a tvrda stolica pritišće mjehur i zdjelično dna, otežavajući kontrolu mokrenja.
3️⃣ Previše kofeina i alkohola
Kofein i alkohol iritiraju mjehur i djeluju kao blagi diuretici, povećavajući proizvodnju mokraće. Jedno istraživanje pokazalo je da su osobe koje unose više od 450 mg kofeina dnevno (oko četiri šalice kave) imale veći rizik od inkontinencije u odnosu na one koje piju manje od 150 mg.
Drugo istraživanje pokazalo je da su muškarci koji su pili 6–10 alkoholnih pića tjedno češće razvijali simptome donjeg mokraćnog sustava nego apstinenti. Prekomjerna konzumacija alkohola može također povećati rizik od raka mjehura, iako su dokazi mješoviti. Smanjenje unosa može ublažiti simptome i smanjiti dugoročni rizik.
4️⃣ Pušenje
Pušenje je glavni uzrok raka mjehura, odgovorno za oko polovicu svih slučajeva. Pušači imaju do četiri puta veći rizik od razvoja bolesti u odnosu na nepušače, osobito ako su počeli rano ili dugo i intenzivno pušili – uključujući cigare i lule.
Kemikalije iz duhana ulaze u krvotok, filtriraju se kroz bubrege i pohranjuju u mokraći. Kada mokraća stoji u mjehuru, ti karcinogeni spojevi (npr. arilamini) mogu oštetiti sluznicu mjehura.
5️⃣ Loša higijena pri mokrenju
Nepravilna higijena može uvesti bakterije u mokraćni sustav. Brisanje odostraga prema naprijed, korištenje jakih sapuna ili zanemarivanje pranja ruku može narušiti prirodnu mikrobiotu i povećati rizik od IMS-a.
Seksualna aktivnost također može prenijeti bakterije iz crijevnog ili vaginalnog područja u mokraćnu cijev. Muškarci i žene mogu smanjiti rizik ako mokrе odmah nakon spolnog odnosa.
6️⃣ Loša prehrana i nedostatak tjelovježbe
Ono što jedete – i koliko se krećete – izravno utječe na mjehur. Prekomjerna tjelesna težina stvara dodatni pritisak i povećava mogućnost istjecanja mokraće. Redovita tjelovježba pomaže u održavanju zdrave težine i sprječava zatvor koji dodatno pritišće mjehur.
Određene namirnice i pića – poput gaziranih napitaka, začinjene hrane, agruma i umjetnih zaslađivača – mogu iritirati mjehur i pogoršati simptome kod osjetljivih osoba. Za optimalno zdravlje probave i mokraćnog sustava birajte prehranu bogatu vlaknima: cjelovite žitarice, voće i povrće.
