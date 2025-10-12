Kofein i alkohol iritiraju mjehur i djeluju kao blagi diuretici, povećavajući proizvodnju mokraće. Jedno istraživanje pokazalo je da su osobe koje unose više od 450 mg kofeina dnevno (oko četiri šalice kave) imale veći rizik od inkontinencije u odnosu na one koje piju manje od 150 mg.