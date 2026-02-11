koji ste vi
Otkriveno pet tipova spavača: Novo istraživanje ruši mit o ranom ustajanju
Zaboravite jednostavnu podjelu na 'ševe' i 'sove'. Novo veliko istraživanje pokazuje da su naši obrasci spavanja puno kompleksniji, a veza između ranog ustajanja i boljeg zdravlja nije tako jasna kao što se mislilo
Nitko nije glasniji od poslovičnih ranoranilaca koji se svima hvale svojim jutarnjim trčanjem prije posla. S druge strane, noćne ptice često su ponosne na svoju produktivnost u sitne sate dok svi drugi spavaju.
No, nova studija objavljena u časopisu Nature Communications sugerira da stvar nije tako crno-bijela. Umjesto samo dva tabora, znanstvenici tvrde da zapravo postoji pet 'podtipova' spavača, određenih dijelovima dana kada se ljudi osjećaju najbudnijima ili najspremnijima za san.
I dok su ranija istraživanja povezivala navike 'noćnih ptica' s lošijim zdravljem srca i mentalnim problemima, a rano ustajanje smatrala receptom za dobrobit, najnoviji nalazi tima sa Sveučilišta McGill u Kanadi to dovode u pitanje. Sugeriraju da je odnos između vaše rutine spavanja i zdravlja složeniji nego što mislite.
Pet tipova spavača: Koji ste vi?
Koristeći snimanje mozga, upitnike i medicinsku dokumentaciju više od 27.000 odraslih, istraživači su identificirali pet specifičnih podtipova, a svaki nosi svoje rizike i prednosti:
Podtip 1: Kognitivno sposobna noćna ptica
Ovaj obrazac spavanja karakterističan je za 'noćne ptice' koje, unatoč kasnom lijeganju, pokazuju bolje kognitivne performanse od svih ostalih grupa. Međutim, ovaj tip često ima poteškoća s regulacijom emocija. Povezan je s rizičnim životnim navikama poput brze vožnje, prekomjernog korištenja mobitela, konzumacije alkohola i pušenja. Zanimljivo, ovaj profil često korelira sa životnim faktorima poput života s djecom i smanjenom izloženosti sunčevoj svjetlosti.
Podtip 2: Neaktivna noćna ptica
Druga skupina noćnih ptica ima manje povoljan profil. Povezana je s igranjem videoigara, nižim primanjima i slabijim sudjelovanjem u sportu ili tjelovježbi. Ovaj podtip često se poklapa s pušenjem, depresijom i varijablama vezanim uz kardiovaskularne rizike ili bolesti. Za razliku od prve skupine, ovdje nema kognitivne prednosti koja bi kompenzirala rizike.
Podtip 3: Uspješni ranoranilac
Ovo je klasična slika 'zdravog ranoranioca'. Povezan je s visokim obrazovanjem, nepušenjem, rijetkom konzumacijom alkohola i manjim preuzimanjem rizika. Ljudi u ovoj grupi imaju najmanje zdravstvenih problema općenito. Ipak, nije sve savršeno – skloniji su nervozi i pretjeranoj brizi, iako nemaju drugih značajnih problema s regulacijom emocija, piše Tportal.
Podtip 4: Depresivni ranoranilac
Ovaj podtip direktno ruši mit da je rano ustajanje uvijek zdravo. Češći je kod žena i snažno je povezan sa simptomima depresije, uzimanjem antidepresiva, poremećajima menstruacije i nižim razinama testosterona. Iako ustaju rano, ovi pojedinci ne uživaju benefite kao oni iz treće skupine, što dokazuje da sam čin ranog buđenja nije garancija mentalnog zdravlja.
Podtip 5: Rizična noćna ptica
Treći noćni obrazac dominantan je kod muškaraca i nosi specifične fizičke rizike. Povezan je s kardiovaskularnim problemima, obrascima ćelavosti i bolestima prostate. Ova skupina sklonija je pijenju, pušenju, korištenju kanabisa, rizičnom ponašanju, depresiji i visokom krvnom tlaku. Također imaju povišene razine testosterona.
Što to znači za vaše zdravlje?
Glavni autor studije Le Zhou, doktorand na Sveučilištu McGill, koristi izraz 'biološka raznolikost' kako bi opisao ove nalaze. Drugim riječima, svatko je drugačiji i ne postoji savršena rutina spavanja koja odgovara svima.
'Ovi podtipovi nisu definirani samo vremenom odlaska u krevet ili buđenja', dodaje Danilo Bzdok, izvanredni profesor na McGillu. 'Oni odražavaju složenu interakciju genetskih, okolišnih i životnih faktora.'
Studija je pokazala da, suprotno uvriježenom mišljenju, noćne ptice (podtip 1) mogu biti kognitivno superiornije, dok neki ranoranioci (podtip 4) mogu biti pod velikim rizikom od depresije.
